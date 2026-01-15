Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Bodrum FK: 1 Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: Bodrum FK: 1 Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Bodrum FK, sahasında Konyaspor'a 2-1 yenilerek turnuvada elendi. Maçın gollerini Bjorlo ve Svendsen attı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Bodrum FK sahasında Konyaspor'a 2-1 yenildi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Dimitrov'un pasında ceza sahasında Seferi'nin şutunda kaleci Deniz'den dönen topu Ege tamamladı. 1-1

59. dakikada Cenk'in ceza sahası içinden sert vuruşunda top az farkla auta gitti.

79. dakikada Deniz'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken topu kale alanında Svendsen ağlarla buluşturdu. 1-2

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Furkan Ürün, Çağrıcan Pazarcıklı

Bodrum FK: Bahri, Cenk (Obekpa dk. 65), İsmail, Furkan, Imeri, Mustafa (Ahmet Aslan dk. 46), Adem Metin (Brazao dk. 65), Enes, Ege, Dimitrov (Emirhan, dk. 83), Seferi (Ali Habeşoğlu dk. 65)

Yedekler: Mehmet Adıyaman, Ajeti, Mert Yılmaz, Ali Aytemur

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bjorlo, Jevtovic (Jinho Jo dk. 46), Tunahaan (Deniz Türüç dk. 61), Bardhi (Berkan Kutlu dk. 69), Muleka, Umut (Svendsen dk. 77)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Karahan Yasir Subaşı, Melih Bostan, Guillermo Bazoer, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Bjorlo (dk. 45), (Svendsen) (dk.79) (Konyaspor), Ege Birsen (dk. 56) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Jevtovic, Arif Boşluk, Andzouana (Konyaspor), Ahmet Aslan (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt