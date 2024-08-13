Üye Girişi
Haberler

Bodrum FK, Gaziantep FK'ya son dakika golüyle mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, evinde ağırladığı Gaziantep FK'ya yediği son dakika golüyle mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki teknik direktör de açıklamalarda bulundu.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK evinde ağırladığı Gaziantep Fk'ya yediği son dakika golüyle mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

İSMET TAŞDEMİR: FUTBOL DOĞRULARINI YAPTIĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR

Takımının oyunundan memnun olduğunu dile getiren Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Evet öncelikle yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bütün takımlar için, bütün sporcular için sağlıklı, kazasız, belasız bir lig olur. Centilmence bir lig olur. Oyuna gelecek olursak, geçen sene bu senaryoları yaşamıştık. Buna benzer, maçlar yaşadık. Son dakika golleri, yine oldu. Ama oraya çok fazla takılı kalmayacağım. Ben oyuncu arkadaşlarımın maçın başından sonuna kadar gösterdikleri oyundan çok memnunum. İlk maçımızdı ara ara heyecan da vardı. Bu heyecan ve beceriksizlik son noktalarda, son vuruşlarda bizim işimizde pek yaramadı. Dolayısıyla çok pozisyon harcadık. Bunun akabinde bir son dakika, son saniye gol ile mağlup olduk. Gerçekten çok üzgünüz ama takılı kalmayacağız. Futbol doğrularını yaptığımız çok şey var. Bunları birazcık daha geliştirerek, üstüne katarak yolumuza devam etmeye çalışacağız" dedi.

SELÇUK İNAN: EKSİKLERİMİZ VAR

Sezona galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ise, "Bodrumspor'u tebrik etmek istiyorum, iyi mücadele ettiler. Sonra da Bodrumspor yöneticilerini ve başkanını tebrik etmek istiyorum. Stadı bir şekilde ilk maça yetiştirdiler. Bodrumspor, tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı, onu da kendi sahasında oynamak yakışırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, bunu yaşattılar Bodrumlulara. Sonra futbol dışında söylemek istediğim bir diğer şey de bunu maçtan önce de dile getirdim. Skordan bağımsız olması için. Bu zamanda bizim ülkemizde maç oynamak kolay değil. Bunu futbolculuk döneminde de belirtmiştim. Birçok kez diğer arkadaşlarım gibi yine söylüyorum. Evet zor şartlarda futbolcular oynuyor. Tabii ki mutlaka bu organizasyonu yapanlar düşünmüşlerdir. Bir doğruluk ya da olması gereken bir şey vardır ama en nihayetinde sağlık her şeyden önemli. Bu şartlarda, bu hava şartlarında oynamak kolay değil. Bunu buradan belirtmek istiyorum belki sonraki organizasyonlarda dikkat edilir. Onun dışında maçla ilgili şöyle söyleyebilirim. İki takım da gerçekten mücadele gücü yüksek bir şekilde sahaya çıkmak istedi. Özellikle sezon başında yeni takımların, yeni transferlerle birlikte güçlü bir organizasyonla sahaya çıkıp bunu yansıtması kolay değil. Dolayısıyla da biraz mücadele bakımından yüksek bir maç oldu diyebilirim. Eksiklerimiz var bunu maçtan önce de belirtmiştim, kolay değil. Bir organizasyon yaratmak kolay değil, çok eksiğimiz var. Ama buna rağmen sahada çok mücadele etti arkadaşlarımız. On kişiyle maçı kazanmaları ve bu kadar mücadelenin üstüne çok da bunun dışına çıkmak istemiyorum. Onları tebrik etmek istiyorum. Sezona galibiyetle başlamak bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Bodrum Futbol Spor Güncel Haberler Son Dakika

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Suriye deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? Gaziantep deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 13 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Meteor yağmuru ne zaman saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Göktaşı yağmuru ne zaman, yıldız kayması ne zaman 2024? Okan Buruk ve Hadise sevgili mi? Sokak röportajından tutuklanan kadın ne dedi, neden tutuklandı, adı ne? Davinson Sanchez sakatlandı mı? Davinson Sanchez kaç maç yok, hangi maçlarda yok? Şahane Hayatım ne zaman başlıyor 2024-25? Şahane Hayatım bu hafta yayınlanacak mı? Gaddar ne zaman başlıyor 2024-25? Gaddar bu hafta yayınlanacak mı? Yabani ne zaman başlıyor 2024-25? Yabani bu hafta yayınlanacak mı? Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor 2024-25? Hudutsuz Sevda bu hafta yayınlanacak mı? Kirli Sepeti ne zaman başlıyor 2024-25? Kirli Sepeti bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor 2024-25? Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2024-25? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri ne zaman başlıyor 2024-25? İnci Taneleri bu hafta yayınlanacak mı? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor 2024-25? Taş Kağıt Makas bu hafta yayınlanacak mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2024-25? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı Teşkilat ne zaman başlıyor 2024-25? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı?
title