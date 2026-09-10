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Bodrum FK'da golcüler gitti, sevinçler bitti

Bodrum FK'da golcüler gitti, sevinçler bitti
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TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Mardin 1969 Spor'a 1-0 yenilip 6 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan ve üst üste 4 maçtır gol atamayan Bodrum Futbol Kulübü, forvetlerinin gidişiyle büyük yara aldı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Mardin 1969 Spor'a 1-0 yenilip 6 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan ve üst üste 4 maçtır gol atamayan Bodrum Futbol Kulübü, forvetlerinin gidişiyle büyük yara aldı. Sezon başında önce Arnavut golcüsü Taulant Seferi'yi Kayserispor'a veren yeşil-beyazlılar, Portekizli forvet Pedro Brazao ve Ali Habeşoğlu'nu da transfer döneminin son gününde sattı. Geçen sezon Bodrum FK'da 43 resmi maçta 16 gol atarak takımın gol yükünü çeken 29 yaşındaki Seferi Kayserispor'da da yıldızlaştı.

Kayseri ekibinde sezona çok iyi başlayan Arnavut oyuncu 6 maçta 5 gol atarak yeni takımına büyük katkı verdi. 4 yıldır görev yaptığı Bodrum FK formasıyla 2025-26'da 39 müsabakada 8 gol kaydeden Portekizli Brazao ise Maccabi Haifa'ya gönderildi. Ege ekibinin vitrine çıkardığı yerli forvet Ali Habeşoğlu da transferin son gününde Trabzonspor'a imza attı. Bodrum FK'nın geçen sezon başında 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan renklerine bağladığı 22 yaşındaki futbolcu, 47 maçta 17 gol atmayı başarmıştı.

ABOUBAKAR SİFTAH YAPAMADI

Skorer 3 forvetini aynı sezonda satan Bodrum Futbol Kulübü, yıldız golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil etti. Ülkemizde Beşiktaş ve Hatayspor'da görev yapan 34 yaşındaki futbolcunun gelişi camiaya umut olurken, Aboubakar şu ana kadar 2 maçta forma şansı bulabildi. İlk 11'de henüz sahaya çıkmayan Aboubakar, 0-0 sona eren Esenler Erokspor maçında son 21 dakika, 1-0 kaybedilen Mardin 1969 Spor müsabakasında ise son 28 dakika top koşturdu. Aboubakar yeni takımıyla henüz gol sevinci yaşayamadı. Oynadığı 6 maçta sadece deplasmanda 2-2 sona eren İstanbulspor maçında goller atabilen Bodrum FK, Bursaspor, Muğlaspor, Manisa FK (D), Esenler Erokspor ve Mardin 1969 Spor (D) maçlarında sessiz kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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