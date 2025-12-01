Haberler

Bodrum FK, Çorum FK'yi 4-0 Geçerek Süper Lig Hedefini Yeniden Belirledi

Bodrum FK, Çorum FK'yi 4-0 Geçerek Süper Lig Hedefini Yeniden Belirledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum Futbol Kulübü, 1'inci Lig'de evinde Çorum Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek 30 puanla 2'nci sıraya yükseldi. İç sahada gösterdiği etkileyici performansla Süper Lig potasına adını yazdırdı. Teknik direktör Burhan Eşer galibiyeti önemli olarak değerlendirirken, golcü Celal Dumanlı'nın sakatlık sonrası ameliyat olduğu bildirildi.

1'inci Lig'de evinde önemli rakiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü yeniden Süper Lig potasına adını yazdırdı. Önceki hafta deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek 3'üncü sıraya gerileyen yeşil-beyazlılar, Çorum FK galibiyetiyle toparlandı ve 30 puanla 2'nci sıraya çıktı. Deplasmanda istikrarsız bir görüntü sergilemesine rağmen iç sahada devleşip Süper Lig yarışı veren Bodrum FK bu sezon evinde oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.

Sadece ilk hafta şu an lig lideri olan Pendikspor'la berabere kalan Ege temsilcisi, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Vanspor, Hatayspor, Iğdır FK, İstanbulspor ve Çorum FK müsabakalarında kayıp yaşamadı. Bodrum FK son 5 maçta evinde gol dahi yemedi. Teknik direktör Burhan Eşer önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. İyi bir performans gösterdiklerine değinen Eşer, "Yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyorduk. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. İnanıyorum ki devre arasına kadar kalan maçlarımızı kazanıp istediğimiz yerde olacağız" diye konuştu.

CELAL AMELİYAT OLDU

Bodrum Futbol Kulübü'nün emektar golcüsü Celal Dumanlı yaşadığı diz sakatlığının ardından ameliyat oldu. Yeşil-beyazlı formayı amatör ligden bu yana her kategoride giyerek tarihe geçen 31 yaşındaki futbolcunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu sezon 10 müsabakaya çıkan Celal 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Takım arkadaşları dün maçta ilk golün ardından Celal'in formasını açtı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçı A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Fatih Terim de tribünden izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor

Onu gören ya taş atıyor ya da telefona sarılıp polisi arıyor
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
title