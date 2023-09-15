Bodrum'da Turgutreis Spor Kulübü futbol sahası yenileniyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu ekiplerince Turgutreis'deki futbol sahasında yenileme çalışmaları başlatıldı.

1. Amatör Ligde mücadele eden temsilcimiz Turgutreis Spor Kulübü'nün talebi doğrultusunda belediye ekipleri, Turgutreis'deki futbol sahasında yaptıkları ilk incelemelerde saha zemininin bozuk olduğu, sahanın eğiminin hatalı ve bölgesel kazı incelemelerinde drenaj sisteminin de yetersiz olduğunu tespit ederek sahanın yenilenmesi kararını aldı.

SAHA ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRİLİYOR

Ekiplerin yaptığı keşifler sonucu Turgutreis futbol sahası uluslararası standartlara uygun olacak şekilde eni 64 metre, boyu ise 105 metre olarak planlandı. Uluslararası standartlara uygun olarak yeniden projelendirilen saha için yeni drenaj sistemi tasarlandı. Yaklaşık bin 355 metrelik yeni drenaj hattının daha uzun ömürlü olması ve tıkanmaması için geotekstil sargılı drenaj boruları döşenmesi öngörüldü. Üst zemin ise FIFA, ITF, FIH gibi kuruluşlar tarafından onaylı 1. sınıf uluslararası standartlara uygun, doğal ve suni çime göre daha dayanıklı, az su ihtiyacı olan ve kullanım ömrünün uzun olan hibrit çim ile kaplanacak.

"YENİLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, amatör spor kulüplerine imkanlar doğrultusunda her türlü desteğin sağlandığını belirterek, Turgutries Spor Kulübü futbol sahasındaki çalışmaları şöyle anlattı:

"Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzce tesisin soyunma odaları, idari binası vs. tadilatını yapmıştık. Eylül ayı başından itibaren, başlayan çalışmalarda üst zemindeki bozulmuş tabaka kaldırılarak zeminin her noktası aynı kota getirildi. Tesviye ve silindiraj çalışmalarından sonra GPS ve drone yardımı ile belirlenen saha koordinatları, drenaj projesine uygun olarak kazılmaya başlandı. Bu doğrultuda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken yenilenen sahanın Ekim ayı sonuna doğru kullanıma açılmasını planlıyoruz."