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Bizde Merihler bitmez! Milliler Samet'in golüyle 1-0 önde

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, müsabakanın 35. dakikasında Arda Güler'in kullandığı kornerde Samet Akaydin'in attığı golle 1-0 öne geçti. İşte o gol...

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler, yine duran toptan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

MERİH YOKSA SAMET VAR

Ay-yıldızlılar'da Samet Akaydin, 35. dakikada Arda'nın kullandığı kornerde yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Türkiye'yi Hollanda karşısında 1-0 öne geçirdi. UEFA tarafından bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan Merih'in golüne benzer bir gol atan Samet, adeta "Merih yoksa ben varım" dedi.

ARDA GÜLER YİNE ASİST YAPTI

Son 16 turundaki Avusturya maçında Merih Demiral'ın attığı 2 golde de kornerleri kullanan isim olan genç yıldızımız Arda Güler, Samet Akaydin'in Hollanda'ya attığı golde de adrese teslim bir orta yaparak asistlerine bir yenisini ekledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Samet Akaydın Merih Demiral Arda Güler Hollanda Türkiye Futbol Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (9)

Murat Celik:

devam Bizim gençler

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4
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Sefa Soncul:

helal olsun dewâm gééeeee

15
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Rahmi Yildiz:

MaşaAllah SübhanaAllah

15
1
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osman aspirin:

Sameeeeeeeet Akaydııııııııın.

12
1
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Vedat Demirbay:

Allahım yalvarıyorum nasip et ..

4
0
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İsmimi ne yapacaksın:

Helal olsun koçlar, maşallah. Allah ayağınıza güç versin, attığınız gol olsun.

3
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İslam İslamoğlu:

Rahmi Yıldız beyefendi Takibindeyim

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JY:

BOŞUNA HEYECAN YAPMAYIN MAÇ 90 DAKİKADIR HOLLANDA PARTİYE YENİ BAŞLIYOR.

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Yusuf Açıkgöz:

bizde merih ler asla bitmez ne yaparlarsa yapsınlar bizi durduramazlar bu milli takım bu şampiyonada şampiyon olup herkeze gücünü gösterecek buna yürekten inanıyoruz çünkü biz türküz NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE

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