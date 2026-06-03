Bitlis'te eskrimi yaygınlaştırma çalışmaları

Bitlis'in Tatvan İlçesinde 36 yaşındaki antrenör Mücahit Barto, eskrim sporunun yaygınlaşması ve yeni sporcuların yetişmesi için çalışıyor.

Kars Kafkas Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü'nden 2015'te mezun olan 2 çocuk sahibi Barto, yaklaşık 10 yıldır Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çocukları sporla buluşturuyor.

Sporcu Fabrikası'nda dünyanın en eski spor dallarından biri olarak kabul edilen eskrim kursu açan Barto, yetenek taramasında keşfettiği 100 öğrenciye bu branşta eğitim veriyor.

Çocukları ve gençleri hız, refleks, denge ve stratejiye dayalı bir branş olan eskrimle tanıştıran Barto, yetiştirdiği sporcularla yurt içinde ve yurt dışında başarı elde etmeyi hedefliyor.

Eskrim sporunun yaygınlaşması ve yeni sporcuların yetişmesi için çalışma yürüten antrenör, eğitim verdiği öğrencilerinin milli takıma seçilmesi için de mücadele ediyor.

"Amacımız bayrağımızı Avrupa'da ve dünyada dalgalandırmak"

Eskrim antrenörü Barto, AA muhabirine, iki yıla aşkındır eskrim branşında çalışma yürüttüğünü söyledi.

Eskrimin diğer spor branşlara göre bölgede daha az rastlanılan, modern ve izleyenlere seyir zevki veren olimpik bir spor branşı olduğunu belirten Barto, şunları kaydetti:

"Eskrimi satrancın ayakta oynanmış haline benzetiriz. Hız ve refleks kavramlarının bir araya getirilmesiyle oynanan bir spor dalıdır. Diğer branşlara nazaran sakatlanma riski çok daha az. Bu açıdan da çocuklar bunu çok tercih ediyor. Amacımız ilimizde ulaşabildiği bütün çocuklara ulaşıp, branşımızı tanıtıp, başarılı, milli takıma girebilecek çocuklar yetiştirip bayrağımızı Avrupa'da ve dünyada dalgalandırmak."

İlk kez bu branşla tanışanların ilerleyen zamanlarda ilgilerinin daha da arttığını anlatan Barto, bu sporu yapan çocukların refleks ve beceri koordinasyonlarının iyi geliştiğini aktardı.

Çalışmaları sayesinde eskrime ilgilinin her geçen gün arttığını ifade eden Barto, "Elimizden geldiğince bu branşı tanıtıp yaymaya çalışıyoruz. 100 lisanslı sporcumuz bulunuyor ve bunlardan 50'ye yakını aktif müsabaka sporcusu. Bu yıl bölge müsabakalarında birincilikler ve ikincilikler elde ettik. Başarı aldıkça çocukların daha üst seviyelere çıkacaklarına inanıyorum. Elde ettiğimiz dereceler çocuklar için motivasyon oldu. Bu başarılar Türkiye finallerine ve uluslararası müsabakalara yansıyacaktır." dedi.

"İki kez bölge şampiyonu oldum"

Sporculardan Fatma Betül Demirel ise yetenek taramaları sırasında antrenörünün yönlendirmesiyle eskrimle tanıştığını belirterek, "Antrenörüm, taramada başarılı olduğumu görünce eskrim sporuna katılmamı istedi. Geldim ve bu spora başladım. Bir yıl içinde iki kez bölge şampiyonu oldum. Antrenmanlarımı aksatmıyorum. Hedefim daha üst başarılar elde etmek." diye konuştu.

Sporculardan Umeyr Halit Karatay da "Bölgede birincilikler elde ettim. Başarılarımı daha üst seviyelerde çıkarmak için her gün düzenli antrenmana geliyorum. Milli takıma seçilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum." ifadelerini kullandı.