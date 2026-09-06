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Bitlis Spor 1916'dan seyircisiz galibiyet

Bitlis Spor 1916'dan seyircisiz galibiyet
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Bitlis Spor 1916, TFF 3. Lig’de sezonun ilk maçında sahasında Silifke Spor’u 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Bitlis Spor 1916, TFF 3. Lig'de sezonun ilk maçında sahasında Silifke Spor'u 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Bitlis Spor 1916 Kulübü'nün aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı. İkinci devrede bulduğu iki golle rakibini 2-0 mağlup eden Bitlis Spor 1916, TFF 3. Lig'de yeni sezonun ilk haftasını galibiyetle kapattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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