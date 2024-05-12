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Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi

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Bitexen Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Yalçın, son haftalarda sakatlık ve cezalardan dolayı çok oyuncu kaybettiklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Son haftalarda kaybetmeye başladık. Son 3 maçı 10 kişi tamamladık. Bunlar olmaması gereken şeyler. Oyunun içinde olduğu için bir şey söyleyemiyoruz. Çok kötü bir oyun olmadı aslında, iyi başladık ama erken iki gol yedik. İkinci yarının başında oyunu dengeleyebilirdik, net pozisyonlar yakaladık. Böyle pozisyonları rakip değerlendirince kaybediyorsunuz ve 3-1 normal bir skor gibi duruyor." diye konuştu.

Son haftalarda sakatlık ve cezalardan dolayı çok oyuncu kaybettiklerini kaydeden Yalçın, "Bu da bizi sıkıntıya soktu ama son 2 haftaya daha iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Sergen Yalçın Antalyaspor Kasımpaşa Spor Güncel Haberler

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