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Bitexen Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Takım, fitness salonunda yapılan çalışmanın ardından sahada taktik çalışması gerçekleştirdi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve kulüp yöneticileri de antrenmanı takip etti.

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde sahada yaptı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde taktik çalıştı.

İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile beraberindeki kulüp yöneticileri de takip etti.

Bitexen Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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