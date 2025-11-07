Birmingham'da Aston Villa-Maccabi Tel Aviv Maçı Öncesi Protesto Gösterisi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa- Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini isteyen binlerce kişi İngiltere'nin Birmingham kentinde protesto gösterisi düzenledi.

Filistin Dayanışma Kampanyası, Savaşı Durdur Koalisyonu, Britanya Müslümanlar Derneği, Al-Aqsa Dostları, Keşmir Dayanışma Kampanyası ve Britanya'daki Filistin Forumu tarafından düzenlenen protestoya katılanlar Villa Park Stadı'nın önünde toplandı.

Sık sık "Özgür Filistin" sloganı atan ve stadın önüne dev Filistin bayrağı açan göstericiler, " İsrail'i silahlandırmayı durdurun", " Gazze'yi aç bırakmayı durdurun", " İsrail'i FIFA'dan atın", İsrail'e kırmızı kart" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Maccabi Tel Aviv taraftarlarının Aston Villa maçında tribüne alınmaması kararına destek veren ve gösteride konuşma yapan Birmingham Bağımsız Milletvekili Ayoub Khan, West Midlands Polisi'ne teşekkür etti.

Villa Park Stadı önünde Filistinlilerle ve onların özgürlük, adalet mücadeleleriyle dayanışma için bir araya geldiklerini belirten Ayoub Khan, " Gazze'de 800'den fazla sporcu öldürüldü, bunların 350'den fazlası futbolcuydu. Süleyman el-Ubeyd, yemek sırasında beklerken öldürüldü. Rusya'yı, Güney Afrika'yı men edebiliyorsanız, doğru ahlaki duruş İsrail takımlarının katılımını da yasaklamaktır. Çünkü onlar şu anda soykırımdan sorumlular." diye konuştu.

Adını vermek istemeyen bir kadın gösterici ise 1974 yılından bu yana Aston Villa'ya destek verdiğini aktararak, "Bu, benim kulübüm. Gazze'de çocuklar yaşamayı hak ediyor. Ebeveynlerinin veya kendilerinin öldürülmesinden endişe duymamalı. Bu çok fazla. 77 yıl geçti ve hala durmadınız. Dünyadaki hükümetler bir araya gelip bunu durdurmalı." ifadelerini kullandı.

700 polis görevlendirildi

Statta ve çevresinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için 700 polis görevlendirildi.

Stat çevresi uçuşa yasak bölge ilan edilirken, atlı polisler, köpekli polisler, emniyet teşkilatının drone birimi ve trafik polisleri dahil olmak üzere 700'den fazla polis memuru güvenliği sağladı.

West Midlands Polisi, maça gelecek taraftarlara stada yaklaşırken birden fazla bilet kontrolü yaptı.

West Midlands şirketi de Aston ve Witton tren istasyonları arasındaki güvenlik sayısını artırdı.

6 kişi gözaltına alındı

West Midlands Polisi (WMP), maç öncesi yaşanan gerilimde 6 kişinin göz altına alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre, ırkçı nitelikli kamu düzeni ihlali suçlamasıyla üç kişi, yüz maskesini çıkarma emrine uymadığı için 21 yaşındaki bir erkek, dağılma emrine uymadığı için 17 yaşındaki bir erkek ve huzuru bozduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Deplasman tribünü kapatıldı

Aston Villa- Maccabi Tel Aviv maçında konuk takımın taraftarlarına ayrılan bölüm için bilet satışı yapılmadı ve maçta kapalı tutuldu.

Birmingham ekibi de sadece bu sezon öncesinde bilet satın almış taraftarların stada girebilmesi yönünde karar aldı.

Müslüman nüfusu ağırlıkta

Birleşik Krallık'ta yapılan 2021 sayımına göre 1,1 milyon olan Birmingham nüfusunun yüzde 30'unu Müslümanlar oluşturuyor.

Maçın oynandığı Villa Park çevresindeki Aston Park bölgesinde nüfusun %70,2'si Müslüman.

Taraftar yasağı süreci

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, 17 Ekim'de yaptığı açıklamayla Maccabi Tel Aviv taraftarlarının maça alınmayacağını duyurmuştu.

West Midlands Polisi, kararın mevcut istihbarat ve Ajax ile Maccabi Tel-Aviv arasında geçen yıl Amsterdam'da oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında meydana gelen şiddetli çatışmalar ve nefret suçları dahil olmak üzere geçmiş olaylar doğrultusunda alındığını bildirdi.