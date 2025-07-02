Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı

Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı
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Vanspor FK, Manchester United altyapısında yetişen ve son olarak Ankara Keçiörengücü'nde oynayan Aliou Traore'yi kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig'de şampiyon olan ve Trendyol 1. Lig'e yükselen Vanspor FK, yeni sezona iddialı bir kadroyla girebilmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

ALIOU TRAORE VANSPOR'DA

Kırmızı-siyahlılar, bir dönem Manchester United'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü'nde mücadele eden Fransız orta saha oyuncusu Aliou Traore'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Manchester United altyapısında yetişen, kariyerinde Göztepe ve son olarak Keçiörengücü formaları giyen Aliou Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon 33 maçta forma giyen 24 yaşındaki Traore, 35 maçta 1 golve 4 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

nasıl beddua aldın kanka sen yaaa Van neresi İngiltere neresi

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