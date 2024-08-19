Bir imza daha yolda! Beşiktaş, Angelo transferini bitirmek üzere

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, siyah beyazlı takımın transfer gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uçar, bir süredir görüşmelerin sürdüğü Chelsea'nin genç yıldızı Angelo'nun transferindeki son durumu paylaştı.

"BİZDE TRANSFER BİTMEZ"

TRT Spor'a konuşan Feyyaz Uçar, "Bizde transfer bitemez. Bizim vedalaşmak zorunda olduğumuz oyuncular var. Zamanlamayı doğru yapabilirsek transfere devam edeceğiz. Kadromuzda biraz rahatlamamız lazım. Ondan sonrasını hep berabere göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ANGELO TRANSFERİ NE DURUMDA?

Uçar, "Angelo transferi yakın mı?" sorusunu ise "O konuda benim bir şey söylemem yanlış olur ama büyük bir yol kat edildi o konuda." diyerek yanıtladı.

UEFA'NIN YENİ AVRUPA KUPALARI POEJESİ

Ayrıca UEFA'nın yeni Avrupa Ligleri projesi için de şunları söyleyerek sözlerini bitirdi;

"UEFA, bu seneki sistemle birlikte birkaç sene içerisinde büyük takımların istediği Avrupa liglerini kurmanın planını yapıyor. Bizler de Türk takımları olarak bunun dışında kalmamak için çok çalışmalıyız."