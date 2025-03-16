Bir ilk olacak! Beşiktaş'tan tarihe geçecek transfer hamlesi
Kötü geçen sezonu unutturmak için gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın İtalya Serie A takımlarından Empoli'de forma giyen Yeni Zelandalı sol bek Liberato Cacace'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılara transferi gerçekleşirse kulüp tarihinin ilk Yeni Zelandalı futbolcusu olacak.
Kabus gibi bir sezon Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasına ve transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılardan kulüp tarihine geçecek bir transfer hamlesi geldi.
KARTAL'A YENİ ZELLANDALI SOL BEK
Beşiktaş'ın İtalya Serie A takımlarından Empoli'de forma giyen Yeni Zelandalı sol bek Liberato Cacace'nin peşinde olduğu öne sürüldü. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ TARİHİNDE BİR İLK OLACAK
Söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde Liberato Cacace, Beşiktaş tarihinin ilk Yeni Zelandalı futbolcusu olarak kayıtlara geçecek. Cacace, sol bekin yanı sıra orta sahanın solu ve stoper bölgesinde de görev alabiliyor.
CACACE'NİN SEZON PERFORMANSI
Liberato Cacace, bu sezon Empoli formasıyla lig ve kupada toplamda 29 maça çıktı. 24 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yeni Zellandalı futbolcunun İtalyan ekibiyle 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunuyor.