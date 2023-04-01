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Ortalık yangın yeri! Emre Akbaba'ya çıkmayan kırmızı kart G.Saraylıları ayaklandırdı

Spor Haberleri

Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasında Emre Akbaba'nın, Mertens'e yaptığı faul sonrası Ali Şansalan sarı kart çıkardı. Kırmızı kart bekleyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor'un oynadığı karşılaşmada ilk yarıda yaşanan pozisyon gündeme damga vurdu.

Bir hafta konuşulacak olay! Emre Akbaba'nın pozisyonu G.Saraylıları ayaklandırdıGörüntü: beIN

SARI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Mertes, Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, bu pozisyona sarı kart çıkardı. Tribünlerden yoğun tepki geldi.

Bir hafta konuşulacak olay! Emre Akbaba'nın pozisyonu G.Saraylıları ayaklandırdı

SOSYAL MEDYA YANGIN YERİ

Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Pozisyonun kırmızı kart olduğuna dair çok fazla yorum yazıldı.

Bütün hafta bu karar konuşulacak! Emre Akbaba'nın pozisyonu G.Saraylıları çıldırttı

Bazı tepki paylaşımları:

Bir hafta konuşulacak olay! Emre Akbaba'nın pozisyonu G.Saraylıları ayaklandırdı

Bir hafta konuşulacak olay! Emre Akbaba'nın pozisyonu G.Saraylıları ayaklandırdı

Bir hafta konuşulacak olay! Emre Akbaba'nın pozisyonu G.Saraylıları ayaklandırdı

Bir hafta konuşulacak olay! Emre Akbaba'nın pozisyonu G.Saraylıları ayaklandırdı

Bir hafta konuşulacak olay! Emre Akbaba'nın pozisyonu G.Saraylıları ayaklandırdı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Emre Akbaba Galatasaray Spor Haberler

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