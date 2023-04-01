Ortalık yangın yeri! Emre Akbaba'ya çıkmayan kırmızı kart G.Saraylıları ayaklandırdı
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Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasında Emre Akbaba'nın, Mertens'e yaptığı faul sonrası Ali Şansalan sarı kart çıkardı. Kırmızı kart bekleyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor'un oynadığı karşılaşmada ilk yarıda yaşanan pozisyon gündeme damga vurdu.
SARI KART ÇIKTI
Karşılaşmanın 37. dakikasında Mertes, Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, bu pozisyona sarı kart çıkardı. Tribünlerden yoğun tepki geldi.
SOSYAL MEDYA YANGIN YERİ
Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Pozisyonun kırmızı kart olduğuna dair çok fazla yorum yazıldı.
Bazı tepki paylaşımları: