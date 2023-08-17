Biletini İsmail Kartal kesti! İşte Arao'nun yeni adresi

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe, takımda düşünülmeyen Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos kulübü ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden ve İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda takımı yeniden yapılandıran Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Willian Arao, Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu.

YENİ ADRESİ PANATHINAIKOS

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Willian Arao'nun Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz."