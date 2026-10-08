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Bilek güreşinde derece yapan Eskişehirli öğrenci Şampiyonlar Kampı'na katılacak

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Bilek güreşinde derece yapan Eskişehirli öğrenci Şampiyonlar Kampı'na katılacak
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Isparta'daki Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan Eskişehirli öğrenci Emine Sümeyye Yeşilay, Mersin Silifke'deki KGYM Şampiyonlar Kampı'na katılmaya hak kazandı. Öğrenci, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti; Kalın başarı dileklerini iletti.

Isparta'da düzenlenen Yurtlig Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden Eskişehir Yurt Müdürlüğü öğrencisi Emine Sümeyye Yeşilay, Mersin'de yapılacak Şampiyonlar Kampı'na katılmaya hak kazandı.

Isparta'da gerçekleştirilen Yurtlig Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başarı göstererek dereceye giren Eskişehir Yurt Müdürlüğü öğrencisi Emine Sümeyye Yeşilay, Mersin'in Silifke ilçesindeki Altuğ Verdi Gençlik Kampı'nda düzenlenecek KGYM Şampiyonlar Kampı kafilesine dahil oldu. Kamp için yola çıkacak olan başarılı öğrenci, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti. Öğrenciyi ağırlayarak başarısından dolayı tebrik eden İl Müdürü Kalın, Şampiyonlar Kampı öncesinde kendisine başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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