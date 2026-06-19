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Bilecikli tekvandoculardan madalya yağmuru

Bilecikli tekvandoculardan madalya yağmuru
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Düzce'de düzenlenen Batı Karadeniz Taekwondo Turnuvası'nda 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Bilecikli tekvando sporcuları Batı Karadeniz Taekwondo Turnuvası'nda 11 madalya kazandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Batı Karadeniz Taekwondo Turnuvası'na katılan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları önemli başarılara imza attı. Turnuvada mücadele eden Bilecikli sporcular, 5 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek toplam 11 madalya ile organizasyonu tamamladı. Turnuvada Sueda Bal, Ayşe Tanrıkulu, Azra Asel Çam, İkra Durak ve Elçin Berra Tuzsuz kendi kategorilerinde birinci olarak altın madalya kazandı. Muhammed Mirza Güneş, Arın Konca ve Can Demircan ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, Yusuf Kağan Aslan, Mert Kaan Demirkaya ve Muhammed Miraç Karagöz ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Başarılı sonuçlarla Bilecik'i gururlandıran sporcular ve antrenörleri, turnuvaya damga vuran ekipler arasında yer aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuların elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Turnuvada elde ettikleri başarılı sonuçlarla bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüz Hanife Yıldız'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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