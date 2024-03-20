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Bilecikli Sporcu Buğlem Heybetoğlu Okul Sporları Judo Küçükler Grup Müsabakası'nda Şampiyon Oldu

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Bilecikli sporcu Buğlem Heybetoğlu, Okul Sporları Judo Küçükler Grup Müsabakası'nda başarıya imza atarak kategorisinde şampiyon oldu.

Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Grup Müsabakası'nda Bilecikli sporcu Buğlem Heybetoğlu çıktığı karşılaşmalarda rakiplerini yenerek 57 kilogramda şampiyon oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörü tebrik ederek, " Bilecik'e bu şampiyonluk çok yakıştı. Başarılarınızın devamını dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Kütahya Bilecik Spor Spor Güncel Haberler

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