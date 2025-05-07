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Bilecik'te Vitrapor-Söğütspor Maçının Detayları Belli Oldu

Bilecik'te Vitrapor-Söğütspor Maçının Detayları Belli Oldu
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Bilecik 1. Amatör Ligi şampiyonu Vitraspor ile Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Söğütspor arasında oynanacak play-out maçı pazar günü saat 15:00'te İstasyon Sentetik Sahası'nda yapılacak.

Bilecik'te hafta sonu oynanacak olan Vitrapor-Söğütspor maçının günü, tarihi ve stadı belli oldu.

Bilecik 1. Amatör Ligi şampiyonu ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Vitraspor arasında play-out müsabakası oynanacak. Bu müsabakayı kazanan 2025-2026 futbol sezonunda Bilecik'i BAL'da temsil edecek. Zorlu maç öncesi statü gereği il merkezinde oynanması gereken müsabaka pazar günü saat 15: 00'da İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanılmaması karar verildi. Yapılan kura çekilişinde Vitraspor taraftarları protokol diye tabir edilen tribün çıkarken, Söğütspor taraftarı ise takımları açık tribünde destekleyecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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