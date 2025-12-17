Haberler

Bilecik'te okul sporları ve geleneksel çocuk oyunları finalleri tamamlandı

Bilecik'te okul sporları ve geleneksel çocuk oyunları finalleri tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozüyük ilçesinde düzenlenen voleybol müsabakaları ve ilkokullar arası geleneksel çocuk oyunları finalleri sona erdi. Dereceye giren okullara ödüller verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde okul sporları kapsamında düzenlenen voleybol müsabakaları ile ilkokullar arası geleneksel çocuk oyunları finalleri tamamlandı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız, Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Şeker Anadolu Lisesi arasında oynanan Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol final müsabakasını izledi. Müsabakanın ardından dereceye giren okul ve öğrencilere kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ardından Bozüyük Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen İlkokullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları finalleri de gerçekleştirildi. Final müsabakalarının ardından dereceye giren okul ve öğrenciler, kupa ve madalyalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Sporun ve geleneksel oyunlarımızın çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimine büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Müsabakalara katılan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı

Kirasını böyle yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
Dünyaca ünlü iş insanı çalışanlarına 30'ar milyon lira prim dağıttı

Ünlü iş insanından çalışanlarına servet! Rakam 30 milyon lirayı buldu
16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu

16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu
Yeni hızlı trenler geliyor, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor

Yeni hızlı trenler geliyor! İki büyükşehir arası 80 dakikaya düşecek
Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı

Kirasını böyle yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız ismin eşinden tepki dolu paylaşım

Dünya attığı mesajı konuşuyor! Eşini listede göremeyince çılgına döndü
Rafa Silva Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek

Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek
Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı
FETÖ'ye ağır darbe! ByLock kullanan 160 kişi yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Galatasaray'dan Griezmann bombası

Süper Lig devinden Griezmann bombası
Dünya Kupası için ucuz bilet

Dünyanın beklediği organizasyonda yeni gelişme
Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor

Tek gecede milyonlar! Yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor
title