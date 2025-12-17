Bilecik'te okul sporları ve geleneksel çocuk oyunları finalleri tamamlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde okul sporları kapsamında düzenlenen voleybol müsabakaları ile ilkokullar arası geleneksel çocuk oyunları finalleri tamamlandı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız, Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Şeker Anadolu Lisesi arasında oynanan Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol final müsabakasını izledi. Müsabakanın ardından dereceye giren okul ve öğrencilere kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ardından Bozüyük Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen İlkokullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları finalleri de gerçekleştirildi. Final müsabakalarının ardından dereceye giren okul ve öğrenciler, kupa ve madalyalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Sporun ve geleneksel oyunlarımızın çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimine büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Müsabakalara katılan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK