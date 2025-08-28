Bilecik'te Golbol Kadınlar 2. Lig Terfi Müsabakaları Sona Erdi

Bilecik'te düzenlenen Golbol Kadınlar 2. Lig terfi müsabakaları sona erdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara Adana, Ankara, İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Aksaray, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Kayseri, Muğla ve Manisa'dan takımlar katıldı.

Müsabakalar sonucunda Adana Görme Engelliler Spor Kulübü, Konya Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 1. Lig'e yükseldi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, yaptığı açıklamada, golbolun sadece görme engellilere özgü bir spor branşı olduğunu söyledi.

Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nın 3 kez Avrupa şampiyonu olarak önemli başarılara imza attığını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kadın milli takımımız son olimpiyat, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu oldu. Burada da 2. Lig yükselme müsabakalarına 20 takımımız iştirak etti. Çok güzel müsabakalar izledik. Yetenekli sporcularımızı izleme şansına sahip olduk. Sporcularımızı da bir üst kademeye taşıyacak şekilde performansları ve kamplarla milli takım düzeyine getirmiş olacağız."

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de Golbol Kadınlar 2. Lig terfi müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.