Bilardo Kulüpler Arası 1. Lig Play-Off Şampiyonası sona erdi
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Bilardo Kulüpler Arası 1. Lig Play-Off Şampiyonası sona erdi.
Bilardo Kulüpler Arası 1. Lig Play-Off Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki kompleksinde gerçekleştirilen organizasyonda Bursa FBN Bilardo Spor Kulübü şampiyon oldu.
İzmir Göztepe Spor Kulübünün ikinci olduğu organizasyonda, Eskişehir Dolunay Spor Kulübü ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor