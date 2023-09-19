Beylikdüzü'nde Yürüyen Merdiven Sabotajı Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından Beylikdüzü'nde yapılan yürüyen merdiven sabotajı görüntülerini paylaştı. Bir grup genç, yürüyen merdivenleri durdurarak 'çak' yaparken güvenlik kameralarına yakalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başkan Danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından bu sefer de Beylikdüzü'nde metrodaki yürüyen merdivene yapılan sabotaj görüntüsünü paylaştı. Ongun'un, "Elimizdeki yüzlerce sabotaj görüntüsünden sadece biri" başlığıyla paylaştığı görüntüde, bir grup genç yürüyen merdivenleri kapattıktan sonra kendi aralarında "Çak" yaptıkları görüldü.

İstanbul metrolarındaki yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın bir yenisi Beylikdüzü'nden geldi. Metrobüse ait yürüyen merdivenlerle yukarıya çıkan bir grup genç daha sonra merdivenin düğmesine basarak merdiveni durdurdu.

Kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi metrobüs durağına ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yakalandılar. Merdiveni durduran 3 kişi daha sonra 'çak' yaptıkları görüldü. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da söz konusu görüntüleri Twiter (X) hesabından "Elimizdeki yüzlerce sabotaj görüntüsünden sadece biri" başlığıyla paylaştı.