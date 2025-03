BEUN BESYO Öğrencileri "Büyükler Avrupa Kupası"nda Türkiye'nin gururu oldular

8-9 Mart tarihlerinde Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen "Büyükler Avrupa Kupası"nda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden Ejder Toktay, Erkekler-73 kiloda yarışarak Avrupa Şampiyonu olurken, Kadınlar-78 kiloda mücadele eden Hatice Vandemir ise Avrupa 3'üncülüğünü elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri Ejder Toktay ve Hatice Vandemir, turnuvada gösterdikleri üstün performanslarıyla altın ve bronz madalyaları kazanarak sadece BEUN'u değil, aynı zamanda Zonguldak'ı ve tüm Türkiye'yi gururlandırdılar.

8-9 Mart 2025 tarihlerinde Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kupasına, Türkiye Judo Milli Takımı'ndan 24 erkek ve 21 kadın judocu olmak üzere 29 ülkeden toplamda 314 sporcu katıldı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da tertip edilen turnuvada Türkiye'yi; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans mezunu aynı zamanda Türkiye Judo Federasyonu Milli Takım Antrenörü Batuhan Efemgil ile 24 erkek ve 21 kadın judocu temsil etti.

Büyükler Avrupa Kupası'nda, BEUN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri Hatice Vandemir ile Ejder Toktay da yer aldı. Kadınlar -78 kiloda yarışan BEUN BESYO öğrencisi ve aynı zamanda milli sporcu Hatice Vandemir üstün mücadele gösterdiği ve büyük alkış topladığı turnuvada ilk turu bay geçip, çeyrek finalde karşılaştığı İsrailli rakibi Tali Hores'i yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu Vandemir yarı finalde Slovenyalı rakibi Anka Pogacnik'e mağlup oldu. Daha sonra bronz madalya için karşılaştığı mücadelede Polonyalı rakibi Claudia Chobot'u mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada Erkekler -73 kiloda yarışan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO öğrencisi aynı zamanda milli sporcu Ejder Toktay ise üstün mücadele göstererek göz doldurduğu turnuvada ilk turda karşılaştığı Hırvat rakibi Luca Katic'i, bir sonraki turda ise rakibi Marat Zhemukhov'u, çeyrek finalde karşılaştığı Alman rakibi Viktor Wandtke'yi ve yarı finalde karşılaştığı Moldovalı rakibi Vlad Mitru'yu yenerek finale yükseldi. Turnuvanın finalinde ise karşılaştığı Gürcü rakibi Mate Beruashvili'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO öğrencileri Hatice Vandemir ve Ejder Toktay, zorlu rakipleri karşısında sergiledikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çektiler.

Büyükler Avrupa Kupası'ndan bir altın ve bir bronz madalya ile dönen BEUN BESYO öğrencileri Hatice Vandemir ile Ejder Toktay'ın başarılarından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin spor alanlarında gösterdikleri üstün başarılarla her zaman gurur duyuyoruz. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda, Türkiye Judo Milli Takımı kadrosunda yer alan kıymetli öğrencilerimiz Hatice Vandemir ve Ejder Toktay, turnuvada kazandıkları altın ve bronz madalyalarla, Üniversitemizin adını uluslararası camiada duyurarak hem BEUN'a hem de Yüksekokulumuza değer katmışlardır. Hatice Vandemir'in kadınlar Ejder Toktay'ın ise erkekler kategorisinde elde ettiği bu başarılar, öğrencilerimizin ne kadar donanımlı, disiplinli ve azimli olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Üniversitemiz sporun her alanında deneyimli ve donanımlı akademik kadrosu, güçlü fiziki altyapısı ve sunduğu nitelikli eğitim programları sayesinde öğrencilerine bu gibi uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmelerine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, genç yeteneklerin gelişimi için önemli bir kariyer merkezdir. Bugün bu başarıyı elde eden Hatice Vandemir ve Ejder Toktay gibi geçmişte de farklı spor dallarında önemli derecelere sahip olan öğrencilerimiz bunun en güzel örnekleridir. Onların elde ettikleri başarılar, sadece sporcularımız için değil, aynı zamanda Üniversitemizin her bir öğrencisi için de kendi alanlarında elde edecekleri başarılar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen müsabakada Hatice Vandemir'in kazandığı bronz madalya, değerli öğrencimizin hem bireysel başarısının hem de kadın sporcuların spordaki yerinin daha da güçlendiği bir dönemde anlam kazanmaktadır. Öğrencimiz Hatice'nin başarısı; azmi, çalışkanlığı, cesareti ve kararlılığıyla birlikte kadın sporcuların her alanda üstün emekleriyle önemli başarılar elde edebileceğinin en güzel örneklerinden biri olmuştur. Bu başarı, kadınların gücünü, kararlılığını ve spor dünyasında daha fazla yer edinme arzusunu gösteren çok önemli bir adım olmuştur. Öğrenicimiz Hatice'nin ve ilklere başarı atarak ilham kaynağı olan bütün Türk kadın sporcularımızın, spor dünyasında daha da fazla başarıya imza atarak ülkemizi ve tüm dünyayı gururlandıracağına yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin genç sporcularını her daim destekleyerek önemli dereceler ve başarılar kazanılmasına katkı sunan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi ile üniversitelerin BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerinin gelişimine her zaman destek olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kurulu olmak üzere şampiyonanın düzenlenmesinde emeği olan Türkiye Judo Federasyonuna teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans mezunu aynı zamanda Türkiye Judo Federasyonu Milli Takım antrenörü Batuhan Efemgil'e öğrencilerimize desteğinden dolayı ve BEUN'un adını Türkiye Judo Federasyonunda gururla temsil ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Büyükler Avrupa Kupası'nda Erkekler -73 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya almaya hak kazanan Ejder Toktay ile Kadınlar -78 kiloda 3'üncü olarak bronz madalya almaya hak kazanan Hatice Vandemir'i ise en içten duygularımla kutluyor, öğrencilerimizin elde edecekleri yeni başarılarla Üniversitemizin uluslararası camiada görünürlüğüne değer katacaklarına canıgönülden inandığımı belirterek başarılarının devamını diliyorum." açıklamasında bulundu. - ZONGULDAK