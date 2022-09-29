Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaşlı N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı

Spor Haberleri

Beşiktaşlı N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu milli futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu milli futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamerun Milli Takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptanmıştır."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Altunizade Beşiktaş Kamerun Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title