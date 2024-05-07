Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Mke Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek finale yükselen Beşiktaş'ta turu getiren golü kaydeden siyah-beyazlı futbolcu Ernest Muçi, finale çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muçi, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Herkes bizden galibiyet ve finale çıkmamızı bekliyordu. Taraftara bizlere gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu desteği almak bizim adımıza çok önemliydi. Her topa, mücadeleye girdiğimiz, karakter gösterdiğimiz için onlar da memnun olmuşlardır. Finale çıktığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Statta oluşan atmosferin işlerini kolaylaştırdığın belirten Muçi, "Bu takım bu atmosferi her zaman hak ediyor. Bu atmosfer bize çok yardımcı oldu, maçta her şeyimizi verebildik. Hepimiz için taraftarımız için önemli bir galibiyetti." diye konuştu.