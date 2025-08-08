Beşiktaş Ndidi'yi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Beşiktaş Ndidi'yi resmen açıkladı! İşte maliyeti
Beşiktaş, Nijeryalı futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Transfer bedeli 8 milyon avro olarak belirlendi.

Süper Lig devi Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine bu transfer karşılığında 8 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Kartal, Nijeryalı futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

8 MİLYON EURO

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8 milyon avro ödenecektir." denildi.

GEÇEN SEZON RAKAMLARI

Wilfred Ndidi, geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'de 30 resmi maça çıktı. Premier Lig'de toplamda 220 maçta forma giyen deneyimli isim, 7 kez gol sevinci yaşadı. Wilfred Onyinye Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nda da 65 kez forma giydi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
