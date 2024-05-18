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Beşiktaş ve Hatayspor Futbolcuları Taraftarlarıyla Selamlaştı

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor arasında oynanan karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları, taraftarları birlikte selamladı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor arasında oynanan karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları, taraftarları birlikte selamladı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ısınmada Beşiktaşlı taraftarlar, iki takım futbolcularını tribünlere çağırdı. Futbolcular, taraftarların bu isteğini kırmayarak, tribünleri el ele birlikte selamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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