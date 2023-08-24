Beşiktaş ve Galatasaraylı oyuncular Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takım kadrosunda

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için açıklanan 27 kişilik kadrosunda Beşiktaş'tan Masuaku ve Muleka ile Galatasaray'dan Bakambu da yer aldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için açıklanan 27 kişilik kadrosunda Beşiktaş'tan Masuaku ve Muleka ile Galatasaray'dan Bakambu da yer aldı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde milli takım kadrosu açıklandı. 27 kişilik kadroda Beşiktaş'tan Masuaku ve Jackson Muleka ile Galatasaray'dan Cedric Bakambu da kendilerine yer buldu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 9 Eylül'de Sudan, 12 Eylül'de de Güney Afrika ile karşılaşacak. - İSTANBUL