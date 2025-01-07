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Beşiktaş, Türkiye Ziraat Kupası'nda Sivasspor'u Geride Bıraktı

Beşiktaş, Türkiye Ziraat Kupası'nda Sivasspor'u Geride Bıraktı
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Türkiye Ziraat Kupası D grubu 1. hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Beşiktaş 1-0'lık skorla önde tamamladı. Beşiktaş'ın tek golü Rafa Silva'dan geldi.

Türkiye Ziraat Kupası D grubu 1. hafta maçında Sivasspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Koita kanattan ilerleyip ceza sahası çizgisinin gerisinden uzun bir şutla kaleyi hedef aldı. Savunma kale önünde topu uzaklaştırmayı başardı.

19. dakikada Murat Paluli'nin sağdan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pritchard kaleyi hedef aldı. Mert Günok topu kontrol etmeyi başardı.

20. dakikada Joao Mario'nun sağdan ortasında ceza sahası içerisindeki Rafa Silva gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada Emrah Başsan sağ kanattan kazandığı topla ceza sahasına girdi. Sert şutunda top dışarıya çıktı.

35. dakikada Emrah Başsan'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta defansa çarpan top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak

NG Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Emrah Başsan, Pritchard, Rodrigues, Koita

Yedekler: Arda Endursun, Özkan Yiğiter, Emre Gökay, Oğuzhan Aksoy, Poungouras, Bekir Turaç Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Muhammed Sina Kaya, Turgunboev

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Fernandes, Rafa Silva, Ernest Muçi, Joao Mario, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Rashica, Salih Uçan, Chamberlain, İmmobile, Yakup Arda Kılıç, Emirhan Topçu, Onana, Mustafa Emrah Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Halim Okta

Goller: Silva (dk. 20)(Beşiktaş)

Sarı kartlar: Charisis (Sivasspor), Masuaku (Beşiktaş) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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