Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki derbilerde rakiplerine kolay yenilmiyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'nda şimdiye kadar oynanan lig ve kupa derbilerinde rakiplerine 3 kez kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından Dolmabahçe'de yapılan Tüpraş Stadı'nda bugüne kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 20 derbi maçta konuk etti. Bu maçların 10'undan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 7 derbi mücadelesinde eşitliği bozamazken, 3 maçta rakiplerine mağlup oldu.

Önceki adı Vodafone Park'ta, 26 Eylül 2016'taki ilk derbi randevusunda Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, 2-0 geriye düştüğü maçta Marcelo Guedes ve Cenk Tosun'un golleriyle sarı-kırmızılı takımla 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe ile bu statta 11 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı ise 9 kez ağırladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a karşı ise 7 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle rakibine üstünlük kurdu.

Rakip ağları 31 kez havalandırdı

Beşiktaş geride kalan 20 derbi maçta 31 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü.

Attığı 31 golün 16'sını Galatasaray ağlarına yollayan siyah-beyazlı ekip, 15'ini de Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.

Fenerbahçe, bu stattaki 11 maçta 13 gol atarken, Galatasaray ise 9 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş deplasmanında üst üste 8 sezondur 1'den fazla gol atamıyor.

Tüpraş Stadı'ndaki derbilerde en golcü Vida

Beşiktaş'ın, Tüpraş Stadı'ndaki derbi maçlarında en çok golü atan oyuncusu Hırvat savunmacı Domagoj Vida oldu.

Kariyerinin 4,5 sezonunu Beşiktaş'ta geçiren Vida, derbilerde 3 kez gol sevinci yaşarken tüm gollerini ise Fenerbahçe'ye karşı attı.

Cenk Tosun ve Cyle Larin, Galatasaray'a karşı iç sahada en fazla gol atan Beşiktaşlı futbolcular oldu. Siyah-beyazlı iki oyuncu, Galatasaray'a karşı oynadıkları maçlarda 2'şer gol atarak taraftarlarını sevindirdi.

Marcelo Guedes, Cenk Tosun (2), Vincent Aboubakar (2), Domagoj Vida (3), Ricardo Quaresma (2), Anderson Talisca, Dusko Tosic, Alvaro Negredo (2), Gökhan Gönül (2), Burak Yılmaz (2), Adem Ljajic, Umut Nayir, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Cyle Larin (2), Amir Hadziahmetovic, Romain Saiss, Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Alex Oxlade-Chamberlain (2), Tüpraş Stadı'ndaki lig derbilerinde Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

En çok galibiyeti Şenol Güneş aldı

Dolmabahçe'de 2016 yılından bugüne kadar yeni statta oynanan derbi mücadelelerinde Beşiktaş adına 8 farklı teknik adam, siyah-beyazlı takımın kulübesinde takımının başında yer aldı.

Şenol Güneş 9 kez derbilerde takımını yönetirken, tecrübeli teknik adamı 4 derbi maçla Sergen Yalçın takip etti. Fransız teknik adam Valerien Ismael 2 derbiye çıkarken, 50 yaşındaki teknik direktörü Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos ve Ole Gunnar Solskjaer ise bu bölümde birer kez taraftarlarının önünde derbi sınavı verdi.

Siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci dönemi umduğu gibi sonuçlanmayan Şenol Güneş, toplamda 9 derbide 4 kez galibiyet sevinci yaşarken, 4 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Güneş, bu maçlarda Galatasaray'a karşı 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Fenerbahçe karşısında 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli rakibine 1 kez mağlup oldu.

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda imzası olan teknik direktör Sergen Yalçın ise 4 derbi maçta Galatasaray'ı 2 kez yenerken, Fenerbahçe'ye karşı 1'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Öte yandan Valerien Ismael döneminde sarı-lacivertlilerle iki maçta 0-0 ve 1-1'lik skorlarla berabere kalan Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Rıza Çalımbay ise aynı rakibine 3-1 kaybetti.

Abdullah Avcı döneminde siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı 1-0 yenerken, Portekizli teknik adam Fernando Santos ise sarı-kırmızılılara 1-0 mağlup oldu.

Ayrıca Beşiktaş'ta sezon başında yolların ayrıldığı Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer da Galatasaray'ı geçen yıl 2-1 yenerek rakibinin namağlup serisine son vermişti.

Beşiktaş, 20 maçta 3 kez kaybetti

Siyah-beyazlı takım, yeni stadında Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 20 derbide 3 mağlubiyet yaşadı.

Tüpraş Stadı'nda 2016-2017 sezonunda oynanan Türkiye Kupası derbisinde Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sonuç aynı zamanda Beşiktaş'ın yeni stadında derbi maçlardaki ilk yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlı takım, tarihinin en kötü sezonlarından biri olan 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de evinde ve deplasmanda oynadığı tüm derbileri kaybetti. Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'ye 3-1, Galatasaray'a ise 1-0 yenildi.

Rakiplerine karşı sahasında 20 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 3 kez taraftarı önünde mağlup oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı alınan sonuçlar

Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı derbi maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon Sezon Takımlar Sonuç Türkiye Kupası 2016-2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1 Süper Lig 2016-2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 Süper Lig 2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Türkiye Kupası 2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 Süper Lig 2018-2019 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-3 Süper Lig 2019-2020 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-0 Süper Lig 2020-2021 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 Süper Lig 2021-2022 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 Süper Lig 2022-2023 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-0 Süper Lig 2023-2024 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-3 Süper Lig 2024-2025 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0