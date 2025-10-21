Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazırlanmak Üzere Konya'ya Geldi
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta Beşiktaş, yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşmak için Konya'ya geldi. Kulüp başkanı Serdal Adalı, iyi bir sonuç beklediklerini ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Konya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Kafileyi burada bir grup taraftar karşıladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, havalimanında yaptığı açıklamada, "İnşallah iyi bir sonuç alıp döneriz buradan. Geçtiğimiz haftaki üzüntülü halimizden de sıyrılırız." dedi.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 20.00'de oynanacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Kaynak: AA / Basir Gülüm - Spor