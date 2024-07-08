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Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor

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Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla 2 yıllık sözleşmeye imzalayacak.

Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü golcü Ciro Immobile'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA TAMAM, İSTANBUL'A GELİYOR

Övünç Özdem'in haberine göre, Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan yıldız, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş'a 2 yıllık imza atacak.

Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Lazio formasıyla 30'u ilk 11 olmak üzere 43 maçta süre bulan Ciro Immobile, bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli forvetin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Ciro Immobile Beşiktaş İstanbul Dünya Lazio Futbol Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Karaşal:

Başiktaşa yakında kayyum atanır:))

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Tolga Erdem:

yönetime gelenler asgari ücretle çalışan adamlar değil,

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Beşiktaşlı:

İyi hoşta bu kadar 32 yaşı üstü futbolcularla 60. Dakikaya zor çıkarırız gibi maçlarda

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