Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi

Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
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Yeni sezon planlamalarını yürüten Beşiktaş'ın transferde şimdiye kadar 6 oyuncuya resmi teklif yaptığı belirlendi.

Beşiktaş transferde adımlarını çok dikkatli atıyor. Siyah-beyazlılar kaliteli oyuncuları, en makul koşullarla kadroya dahil etmeyi hedefliyor.

Olağanüstü genel kurulu geride bırakan Başkan Serdal Adalı özellikle 150-200 milyon euro gelir beklenen Dikilitaş projesinin onaylamasıyla rahat bir nefes aldı. Genel kurul, Fulya ile ilgili iki önerge için yönetime yetki vermese de, Dikilitaş'ın onaylanması Başkan Adalı'nın yüzünü güldürdü.

Siyah-beyazlılar, Emlak Konut GYO ve Ziraat Bankası ile birlikte gerçekleştirilecek olan Dikilitaş projesiyle öncelikle borçları kapatacak. Beşiktaş bu operasyon sayesinde uzun yıllardır sırtında taşıdığı faiz yükünden büyük ölçüde kurtulacak.

6 İSİMLE GÖRÜŞMELER VAR

Milliyet'te yer alan habere göre; Siyah-beyazlı yönetimin transferde şimdiye kadar 6 oyuncu için resmi görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Golcü, sol kanat ve 6 numara transferine öncelik veren Başkan Serdal Adalı'nın görüşmeleri bizzat yürüttüğü ve çok titiz davrandığı ifade edildi. Kartal'da yurt dışı kampı 4 Temmuz'da başlayacak. Yönetim bu tarihe kadar golcü, sol kanat ve 6 numara transferlerini bitirmeyi planlıyor.

Sözleşmeli oyuncular için kulüpleriyle yapılan görüşmelere hız verildi. Kulüpleriyle sözleşmeleri 30 Haziran'da bitecek bazı oyuncularla ise bu tarihten sonra resmi imza aşamasına gelinecek. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de onayladığı bu oyuncuların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

İTALYA'DAN SCHİCK VE ABRAHAM İDDİASI

İtalyan basını, golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş için iki önemli iddia ortaya attı. La Gazzetta dello Sport, Siyah-beyazlıların, Roma'da forma giyen Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı. Haberde, Kartal'ın İngiliz golcüyü kiralık olarak düşündüğü ileri sürüldü.

Tuttosport ise Beşiktaş'ın Patrik Schick'in peşinde olduğunu savundu. İtalyan gazetesindeki haberde, siyah-beyazlıların, Leverkusen'de top koşturan Çek yıldızı renklerine bağlamanın hesaplarını yaptığı iddia edildi.

Güncel değeri 15 milyon euro olan 27 yaşındaki Tammy Abraham'ın Roma ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Leverkusen'le yine 2027'ye kadar kontratı olan 29 yaşındaki Patrik Schick'in güncel değeri ise 27 milyon euro olarak hesaplanıyor.

Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklif

IMMOBİLE'NİN ŞARTI VAR

Bologna'nın Beşiktaşlı Ciro Immobile ile 2 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme için anlaştığı ileri sürüldü. Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, İtalyan kulübünün Kartal'a bonservis bedeli ödemeden Immobile'yi kadrosuna katmaya çalıştığı aktarıldı. Deneyimli golcünün menajerinin, siyah-beyazlılarla sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı da kaydedildi.

Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan Immobile'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini feshetmek için siyah-beyazlılardan 4 milyon euro istediği belirtildi. Kartal'ın buna kesinlikle yanaşmadığı ancak herhangi bir talepte bulunmaması halinde Immobile'yi serbest bırakmaya hazır olduğu iddia edildi.

Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklif

ELAN VE TALHA'NIN TALİPLERİ ARTIYOR

Yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Elan Ricardo ve Tayyip Talha Sanuç için Beşiktaş'a çok sayıda Süper Lig kulübünden kiralama teklifi geldiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Ricardo'yu düzenli forma giyebileceği bir kulübe kiralık göndermeyi planlıyor. Tayyip Talha konusunda ise tekliflerin değerlendirildiği ve kısa süre içinde bir karar verileceği ifade edild

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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