Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz: Derbiye yüzde 100 hazır olacağız

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, "Benim futbolculuk hayatımda da hep zorluklar vardı. Allah'a şükürler olsun ki hep zorlukların üstesinden geldik. Bu başka bir görev, başka bir tanım, başka bir pozisyon. Ama ben yine tabii ki kendime güveniyorum, ekibimize güveniyorum, futbolcu arkadaşlarıma yürekten güveniyorum, camiamıza yürekten güveniyorum" dedi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu görevine getirilen Burak Yılmaz, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Derbiye yüzde 100 hazır olacaklarına inandıklarını belirten Burak Yılmaz, "İki tane yeni hocamız katıldı aramıza. Benim isteğimle, benim arzumla. Yönetimimize de teşekkür ediyorum. Benim bu arzumu kırmadılar. Tamamen benim isteğimle gerçekleşmiş bir olay. Bize daha fazla güç katacağını düşündük. Buna inandık. Bu şekilde devam ediyoruz. Dün ülkemizi çok mutlu eden milli takımımızı tebrik ediyorum. Çok mutlu olduk. Çok mutlu ettiler bizi. Milli aralar her zaman bir avantaj gibi görünür ama dünden önce 12 kişiydik. Bugün altyapıdan aldığımız 2 oyuncu ile 16 kişiyiz. İnşallah milli takımdaki oyuncularımızda sakatlanmadan dönerse herkes perşembe günü burada olup cumartesi günü derbiye yüzde 100 hazır olacağız. Buna inancımız tam. Yeter ki arkadaşlarımız sağlıklı dönsünler. Biz ciddiyet ve arzuyla çalışıyoruz. Maça kadar inşallah en iyisini arkadaşlarımıza, oyuncularımıza verip en iyi şekilde hazır olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM FUTBOLCULUK HAYATIMDA DA HEP ZORLUKLAR VARDI"

Bulunduğu pozisyona layık olmaya çalıştığını söyleyen Yılmaz, "Benim futbolculuk hayatımda da hep zorluklar vardı. Allah'a şükürler olsun ki hep zorlukların üstesinden geldik. Bu başka bir görev, başka bir tanım, başka bir pozisyon. Ama ben yine tabii ki kendime güveniyorum, ekibimize güveniyorum, futbolcu arkadaşlarıma yürekten güveniyorum, camiamıza yürekten güveniyorum. Tabii ki de zor ama zorları başarırsan bazı yerlere gelebiliyorsun, bazı şeyleri ortaya çıkarabiliyorsun. Ben rahatım. En önemlisi oyuncu arkadaşlarıma güvenim sonsuz. Görevimin bilincindeyim. Bu pozisyona layık olmaya çalışıyorum. Koca bir camiayı temsil ediyorum. Her şeyin farkındayım hiç merak etmeyin. Ama benim en büyük güvencem oyuncularımız. Ben onlara yürekten güveniyorum" şeklinde konuştu.

"ONLAR YAKINDAN TANIDIĞIM İSİMLER"

Burak Yılmaz, ekibe yeni katılan antrenörler Hari Vukas ile Toni Modric hakkında, "Onlar yakından tanıdığım isimler. Her zaman iletişim halindeydim. Hatta geçen sene Lille-Marsilya maçına gittiğimde de Hari ile orada görüşmüştüm. Kendisi Tudor ile birlikteydi. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlara olan davetimizi hiç ikiletmeden burada oldular. Bu da kulübümüzün, camiamızın büyüklüğünden geliyor. Bunun için de ayrı mutluyum. Ama hiçbir spekülasyona gerek yok. Her şey benim isteğimle oldu. Onlar bize azıcık bir güç bile katsa bizim için çok değerli. Alacağımız bir bilgi, bir artı bizim için çok değerli. O yüzden her şey olumlu yönde gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"SAHAYA SONUÇTA 11 KİŞİ ÇIKACAĞIZ"

Salih Uçan ve Gedson Fernandes'in sakatlıklarıyla alakalı da konuşan Burak Yılmaz, "İnşallah yetişebilirler. Sağlık ekibimiz yetişmeleri için elinden geleni yapıyor. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezlerse de mutlaka onların yerine oynayacak oyuncular Beşiktaş'ın oyuncusudur. Sahaya sonuçta 11 kişi çıkacağız. Ben her şeyden dolayı hem umutluyum, hem mutluyum" diyerek sözlerini noktaladı.

GALATASARAY DERBİSİ HAZIRLIKLARI SÜRDÜ

Beşiştaş, teknik sorumlu Burak Yılmaz önderliğinde Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 11: 20'de yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Düz koşu ile devam eden çalışma kondisyon çalışmaları ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Salih Uçan ile Gedson Fernandes, Mert Günok, Eric Bailly antrenmanda yer almazken, uzun süredir sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.