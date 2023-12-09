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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu

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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay, beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını ve takımın beklenen performansı gösteremediğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ben böyle bir oyun beklemiyordum" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Rıza Çalımbay, "Çok üzgünüz. Benim en çok üzüldüğüm şey taraftar. Çünkü gerçekten mükemmel bir taraftar vardı. Ama maalesef beklentilerimizin çok altında bir oyun oldu. Kapasitelerinin çok çok altında oynadılar. İlk yarının sonlarına doğru Gedson ve Umut'un sakatlanması kötü oldu. Elimizde yerlerini dolduracak oyuncu yok. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ben böyle bir oyun beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIM BU OYUNU OYNAMAMALI"

Oynadıkları futboldan memnun olmadıklarını dile getiren Çalımbay, "Ben ilk gittiğimde 10 sakat vardı. Sonrasında milli maç arası vardı. Orada oyuncu arkadaşlarımızı hem tedavi etmeye, hem de çalıştırmaya çalıştık. Ben bu takımla hazırlık dönemi geçirsem daha farklı olurdu. Takımın içine girdiğin zaman ummadığın şeyler karşına çıkıyor. Ama ne olursa olsun bu takım bu oyunu oynamamalı. Aldığımız takım fizik olarak istediğimiz gibi değil. Bu maçta da çok şey beklediğimiz arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık. 1-1'i yakaladık ama bazı sıkıntılardan dolayı istediğimiz gibi olmadı" şeklinde konuştu.

"GÜZEL BİR KADRO YAPILABİLİRDİ"

Takımla birlikte hazırlık dönemi geçirdikleri taktirde farklı olacağını söyleyen Rıza Çalımbay, "Daha iyi oyuncular alınabilirdi veya güzel bir kadro yapılabilirdi. Sezon başında olsaydı daha iyi bir kadro yapabilirdik. Bu yapacağımız takım da yukarıya giden bir takım olurdu. Ekibimizle beraber değerlendirerek daha iyi şeyler yapılabilirdi" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ BİTMEZ"

Mutlaka tedbir alınacağını aktaran Çalımbay, "Beşiktaş'ın hedefi bitmez. Yönetim benden rapor istiyor. İstediğim raporu veremedim. Bu maçı seyrettiler. Mutlaka belli bir tedbir alınacaktır. Yapmamız gereken şeyler yapılacak. Ondan sonra da daha iyi bir yere gelecek. Lig ve Türkiye Kupası da hedef" sözlerini sarf etti.

"BİZİM BU OYUNCULARI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Bazı oyunculardan memnun olmadığını söyleyen Çalımbay, "Oyuncu grubu istediğimiz gibi olmadığı için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bana göre ligin en iyi sağ beklerinden birisi Rosier ama yok. Masuaku yok. En son Omar sakatlandı. Yapacak bir şeyimiz de yok. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile konuşarak karar vereceğiz. Bizim bu oyuncuları kazanmamız gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Alex iyi oynuyor. Ama tabii ki bazı oyuncularımızdan memnun değiliz" dedi.

"ABOUBAKAR'I HAMLE OYUNCUSU OLARAK TUTTUM"

Rıza Çalımbay, Aboubakar'ın neden yedek başladığının sorulması üzerine, "Bizim çok süratli ve çabuk bir adamımız yok. Sol açıkta sıkıntımız olunca Muleka'yı kullanabiliyoruz. O zaman oyuna müdahale edecek oyuncumuz kalmıyor. Ankaragücü maçında Cenk'i tuttum orada. Cenk iyi oynadı. Maçı da iyi bitirdik sayılır. Bugün de Cenk'i başlattım, Aboubakar'ı da hamle oyuncusu olarak tuttum. Aboubakar'a 'seni mecburen böyle kullanacağım' dedim" ifadelerini kullandı.

"ELİNİZDE MALZEME OLMAZSA BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

Sivas'ta daha fazla zorluk çektiğini aktaran Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin elinizde malzeme olmazsa bir şey yapamazsınız. Sağ beki sol bek oynatıyorsunuz. O zaman istediğiniz şeyi yapamazsınız. Ben her yerde zorluklarla antrenörlük yaptım. Sivas'ta 7 yıl çalıştım ve orada daha fazla zorluklar vardı. Buranın en iyi oyuncularından birisi Rachid ama sakat. Milot milli takıma gitti sakat. Onlar olmayınca bazı sıkıntıları yaşıyorsunuz."

Çalımbay sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Kontra ataklara çok yakalandık. Çıkarken top kaybettik. Fenerbahçe'nin özelliklerini biliyoruz. Önde çok iyi forvetleri var önde. Biz de Necip'i bilerek ön libero oynattık. Ben altyapıdan geldim. Altyapıda ne kadar iyi oyuncu varsa hepsi bizimle antrenmanlara çıkıyor. İyi olduktan sonra arkadaşlarımızın hepsini alırız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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