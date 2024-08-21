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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: İki maçın sonunda gruplara kalmış olmayı istiyoruz

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçı öncesi gruplara kalmayı hedeflediklerini söyledi. Bronckhorst, rakibe göre 11 belirlediğini ve sentetik zeminde oynamanın avantajlı olduğunu ifade etti. Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica ise İsviçre'ye kazanmak için geldiklerini belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçı öncesi yaptığı açıklamada, "İki maçın sonunda gruplara kalmış olmayı istiyoruz ve hedefliyoruz" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlı takımın teknik direktörü ve oyunculardan Milot Rashica, maçın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu statta olmanın güzel olduğunu belirten Giovanni van Bronckhorst, "Maçı bekliyoruz. Play-off oynuyoruz, gruplardan önceki elemeyi oynuyoruz. Gruplara kalmadan önce iki maç oynayacağız. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. Şimdi Lugano maçına hazırız. Her zaman hazırlandığımız gibi bu maça da detaylı hazırlandık. Rakibimizin maçlarını izledik. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçları, Partizan'a karşı oynadığı maçları izledik. İyi oynayan bir ekip. Bu turda oynamayı hak eden bir ekibe karşı oynayacağız. İyi oynuyorlar. Bizim de iyi oynadığımızdan emin olmamız gerekiyor. Bizim için hedef basit. İki maçın sonunda gruplara kalmış olmayı istiyoruz ve hedefliyoruz" diye konuştu.

"Farklı bir rakip farklı bir zemin"

Rakibe göre 11 belirlediğini ifade eden Bronckhorst, "İlk 11 hemen hemen üç maçta da aynıydı. Ben rakibi izleyerek daha çok ilk 11'i belirliyorum. Kimleri kullanacağımı rakibe göre kimlerin daha başarılı olacağını rakibe göre değerlendirerek karar veriyorum. Her maçın kendi ortamı oluyor. Yarınki maç farklı. Farklı bir rakip farklı bir zemin. 7 saatlik yolculuğun sonunda antrenman yapmak yerine. İstanbul'da kendi tesislerimizde antrenman yapmayı istedik. Benim tercihim her zaman bu yöndedir" ifadelerini kullandı.

"İyi sentetik zemini kötü bozuk çime her zaman tercih ederim"

Sentetik zemine Hollanda'dan alışkın olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Sentetik zemine Hollanda'dan alışığım. Hatta zaman zaman İskoçya'da sentetik zeminde maç oynadığımız olmuştu. İyi sentetik zemini kötü bozuk çime her zaman tercih ederim. Bu tarz zeminlerde hızlı oynayabilirsiniz. Yarın da ısınmadan itibaren zemine alışacağız. Her oyuncu sentetik zeminde oynayabilir. Bir fark görmüyorum. Lugano içinde farklı olacak. Onlar da normal maçlarını normal zeminde oynuyorlar. Onlar da bizim kadar sentetik zemine alışık değiller. İyi bir maç olacak. Kendi zevk aldığımız futbolu sahaya yansıtmak istiyoruz. İstanbul'a iyi bir sonuç alıp dönmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Milot Rashica : "Buraya kazanmaya geldik"

Siyah-beyazlı futbolcu Milot Rashica ise, İsviçre'ye kazanmak için geldiklerini belirterek, "Yarın önemli bir maç oynayacağız. Kolay olmayacak ancak hazırız. Sezona iyi başladık. Buraya kazanmaya geldik. Ben geçen yıl İstanbul'daki ilk maçta oynamıştım. Rakibi biliyoruz. İyi bir rakip. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Yarına hazırız. Bizden yana geçen yıla değişen çok şey var. Yeni oyuncularımız var, yeni bir hocamız var. O zamandan bu yana iki kupa kazandık. Çok iyi başladık ve yarına da hazırız. Sahaya alışmamız gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız. Tabii ki doğal çime göre sentetik çim daha farklı. Maçın başından itibaren sahaya adapte olmaya çalışacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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