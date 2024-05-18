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Beşiktaş Taraftarlarından 19 Mayıs Pankartı

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Beşiktaş taraftarları, Hatayspor maçı öncesi seremonide 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili pankart açtı.

Beşiktaş taraftarları, Hatayspor maçı öncesi seremonide 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş evinde Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi yapılan seremonide siyah-beyazlı taraftarlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel dev pankart açtı. Doğu tribününde açılan pankartta Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde hanım, kız kardeşi Makbule hanım ve Mareşal Kazım Karabekir'in fotoğraflarının yanı sıra 'Kurtuluşun Meşalesi Beşiktaş'ta Yakıldı' yazısı yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hatayspor Beşiktaş Gençlik Spor Spor Güncel Haberler

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