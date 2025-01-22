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Beşiktaş taraftarı, Athletic Bilbao maçında Bolu'daki yangın faciasını unutmadı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu ağırlayan Beşiktaş'ta Tüpraş Stadı'nda yerini alan taraftarlar, dün Bolu'da yaşanan ve 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın felaketi nedeniyle maçın ilk dakikasında tezahürat yapmadı ve sessiz kaldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, söz konusu karşılaşmada dün Bolu'da yaşanan yangın faciasına kayıtsız kalmadı.

İLK DAKİKA SESSİZ KALDILAR

Siyah-beyazlı tribünler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçının ilk dakikasında tezahürat yapmadı ve sessiz kaldı. Beşiktaş taraftarları, sessiz kaldıktan sonra ilk bir dakikanın ardından tezahürata başladı.

Beşiktaş taraftarı, Athletic Bilbao maçında Bolu'daki yangın faciasını unutmadı

MAÇTAN ÖNCE PANKART VE SAYGI DURUŞU

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, Athletic Bilbao maçı öncesi ısınmaya, "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı. Karşılaşma öncesinde de bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Beşiktaş taraftarı, Athletic Bilbao maçında Bolu'daki yangın faciasını unutmadı

76 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da yangın çıktı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı. Alevler kısa sürede oteli sararken ihbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye intikal etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76 'ya çıktığını açıkladı. Yerlikaya 9 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yerlikaya hayatını kaybedenlerin 56'sinin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. 45 kişinin naaşı ailelerine teslim edildi. Yerlikaya, yangının meydana geldiği otelin 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Beşiktaş taraftarı, Athletic Bilbao maçında Bolu'daki yangın faciasını unutmadı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Cesur:

en azından sporda saygı duyulmuş

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