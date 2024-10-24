Beşiktaş'tan Yunus Akgün'e verilen cezaya çok konuşulacak tepki

Beşiktaş, PFDK'nın Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'e verdiği cezaya tepki gösterdi verdi ve dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

117 BİN LİRA PARA CEZASI ALDI

Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Yunus Akgün yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK'dan yapılan açıklamada Yunus Akgün'e 117 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde;

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT'nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu) karar verilmiştir."

BEŞİKTAŞ'TAN ALKIŞLI TEPKİ TEPKİ

Resmi duyurunun ardından Beşiktaş karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyah-beyazlılar, 117 adet alkış emojisi kullandı. Beşiktaşlı taraftarlar, kulübün bu paylaşımını etkileşim yağmuruna tuttu ve çok sayıda yorum yaptı.

İşte o paylaşım;

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYABİLECEK

Bu kararla birlikte herhangi bir müsabakadan men cezası almayan Yunus Akgün, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbide sahada olabilecek. İki ezeli rakip arasındaki dev karşılaşma 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Yunus Akgün, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı gol sevincini takipçileriyle paylaşan yıldız futbolcunun gönderisinde, arka planda çalan müziğin Beşiktaş'a yönelik hareket içerikli sözler barındırdığı iddia edilmişti. Ayrıca siyah-beyazlı takımın PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü Yunus'u TFF'ye şikayet edeceği de ileri sürülmüştü. Daha sonra yapılan açıklamada 24 yaşındaki futbolcunun paylaşımındaki hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklanmıştı.