Beşiktaş'tan yaylım ateşi: Konya-G.Saray maçının kayıtlarını yayınlayın

Beşiktaş Asbakanı Emre Kocadağ, deprem felaketinin ardından TFF'nin aldığı kararlar ve Konyaspor-Galatasaray maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Muslera ve Ibrahim Sehic arasındaki olaya dair VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımlardan sonra ortaya çıkan fikstür ve hükmen yenilmeleriyle ilgili alınan karara tepki gösterdi. Kocadağ, Fernando Muslera ve Ibrahim Sehic arasındaki pozisyona dair VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti.

Kocadağ'ın açıklamaları şöyle:

"N'KOUDOU VE HAKEM HEDEF OLDU"

"NKoudou pozisyonunun VAR kayıtlarını yayınlayarak hem oyuncumuzu hem hakemi hedef yaptılar. Ankaragücü maçında Josef'e soyunma odasında kırmızı kart gösterdiler. Konya'daki pozisyonun üzerinden iki gün geçti ses yok. Muslera - Sehic pozisyonu hakemin gözünün önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Aslında bunu kamu vicdanı istiyor. Hakem ne demiş VAR ve AVAR ne yapmış bilmek hakkımız."

"GALİBİYET REKORLARININ KIRILMASI ADİL DEĞİL"

"TFF bazı kararlarını gözden geçirmek zorunda. Ligden çekilmek durumunda kalan takımları hükmen mağlup saymak, rakiplerine 3 puan vermek ve bu puanlarla şampiyonun, düşenin belirlenmesi hatta galibiyet rekorlarının kırılması hakkaniyetli değil"

"BİZ 19 DEPLASMANA GİDECEĞİZ, RAKİPLER 17"

"TFF'nin acele verdiği karar ile oynanan deplasman ve maç sayıları eşit olmayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kriteri ortada. Biz 19 deplasmana gitmiş olacağız, rakiplerimiz 17. Bu ciddi haksızlık! TFF suya sabuna dokunmadan, durumu geçiştirmek için aldığı bu karar adaletli değil."

"KADERİMİZİ KENDİMİZ BELİRLEYECEĞİZ"

"Takımımız inşallah milli aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki maçları kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Üç puanlı ligde her şey olabilir."