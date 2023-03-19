Beşiktaş'tan yaylım ateşi: Konya-G.Saray maçının kayıtlarını yayınlayın
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Beşiktaş Asbakanı Emre Kocadağ, deprem felaketinin ardından TFF'nin aldığı kararlar ve Konyaspor-Galatasaray maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Muslera ve Ibrahim Sehic arasındaki olaya dair VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımlardan sonra ortaya çıkan fikstür ve hükmen yenilmeleriyle ilgili alınan karara tepki gösterdi. Kocadağ, Fernando Muslera ve Ibrahim Sehic arasındaki pozisyona dair VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti.
Kocadağ'ın açıklamaları şöyle:
"NKoudou pozisyonunun VAR kayıtlarını yayınlayarak hem oyuncumuzu hem hakemi hedef yaptılar. Ankaragücü maçında Josef'e soyunma odasında kırmızı kart gösterdiler. Konya'daki pozisyonun üzerinden iki gün geçti ses yok. Muslera - Sehic pozisyonu hakemin gözünün önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Aslında bunu kamu vicdanı istiyor. Hakem ne demiş VAR ve AVAR ne yapmış bilmek hakkımız."
"TFF bazı kararlarını gözden geçirmek zorunda. Ligden çekilmek durumunda kalan takımları hükmen mağlup saymak, rakiplerine 3 puan vermek ve bu puanlarla şampiyonun, düşenin belirlenmesi hatta galibiyet rekorlarının kırılması hakkaniyetli değil"
"TFF'nin acele verdiği karar ile oynanan deplasman ve maç sayıları eşit olmayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kriteri ortada. Biz 19 deplasmana gitmiş olacağız, rakiplerimiz 17. Bu ciddi haksızlık! TFF suya sabuna dokunmadan, durumu geçiştirmek için aldığı bu karar adaletli değil."
"Takımımız inşallah milli aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki maçları kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Üç puanlı ligde her şey olabilir."