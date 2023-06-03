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Beşiktaş'tan sonra yine takıldılar! Adana Demirspor evinde ağır kaybetti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37.haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Süper Lig'in 37. hafta maçında Adana Demirspor ile Başakşehir ile kozlarını paylaştı. İstanbul ekibi mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

KENY DOUBLE YAPTI

Ev sahibi Adana Demirspor'un gollerini 8. dakikada Benjamin Stambouli ve 48. dakikada Jorge Morel kaydetti. Başakşehir'in gollerini 10. ve 86.dakikada Philippe Keny kaydederken 2. gol 26. dakikada Joao Figueiredo'dan geldi.

Beşiktaş'tan sonra yine takıldılar! Adana Demirspor evinde ağır kaybetti

BELHANDA, PENALTI KAÇIRDI

Demirspor'da Belhanda 61. dakikada penaltı kaçırdı. Ligde dördüncülüğü garantileyen Adana Demirspor puanını 66 puanda kaldı. Trabzonspor ile birlikte beşincilik için mücadele eden Başakşehir ise puanını 59'yükseltti.

Beşiktaş'tan sonra yine takıldılar! Adana Demirspor evinde ağır kaybetti

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Adana Demirspor Spor Haberler

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