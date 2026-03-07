Beşiktaş'tan Osimhen için kırmızı kart itirazı

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı Tüpraş Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmaya maçın başında yaşanan bir pozisyon damga vurdu.

OSIMHEN'DEN ERSİN'E FAUL

Galatasaray, 5. dakikada gole yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Victor Osimhen, Emmanuel Agbadou'ya çalım atmasının ardından kale ağzına girdi. Osimhen'in ayağından açılan topta Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu araya girdi. Bu anlarda topa vurmak Osimhen'in ayağı Ersin'e gelmesi sonucu deneyimli eldiven sakatlık yaşadı.

Görüntü: beIN Sports

BEŞİKTAŞ'TAN KIRMIZI KART İTİRAZI

Oyunu durduran karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün, Nijeryalı oyuncuya sarı kart gösterdi. Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncular, Osimhen için kırmızı kart itirazlarında bulundu ancak VAR'dan gelen bir uyarı olmaması nedeniyle hakemin kararı değişmedi.