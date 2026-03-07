Beşiktaş'tan Osimhen için kırmızı kart itirazı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'IM lider Galatasaray'ı ağırladığı maçın başında yaşanan bir pozisyon dikkat çekti. Galatasaray'ın 5. dakikada yakaladığı gol pozisyonu, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun sakatlanmasıyla sonuçlandı. Victor Osimhen, ayağından açılan topa müdahale ederken Ersin'e faul yaptı. Pozisyonun ardından Osimhen'e sarı kart gösterilirken, Beşiktaşlılar kırmızı kart itirazında bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı Tüpraş Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmaya maçın başında yaşanan bir pozisyon damga vurdu.
OSIMHEN'DEN ERSİN'E FAUL
Galatasaray, 5. dakikada gole yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Victor Osimhen, Emmanuel Agbadou'ya çalım atmasının ardından kale ağzına girdi. Osimhen'in ayağından açılan topta Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu araya girdi. Bu anlarda topa vurmak Osimhen'in ayağı Ersin'e gelmesi sonucu deneyimli eldiven sakatlık yaşadı.
BEŞİKTAŞ'TAN KIRMIZI KART İTİRAZI
Oyunu durduran karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün, Nijeryalı oyuncuya sarı kart gösterdi. Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncular, Osimhen için kırmızı kart itirazlarında bulundu ancak VAR'dan gelen bir uyarı olmaması nedeniyle hakemin kararı değişmedi.