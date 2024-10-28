Beşiktaş'tan Galatasaray'ın "Tahterevalli" göndermesine bomba yanıt

Beşiktaş, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbinin ardından yaptığı siyah-beyazlı takımı simgeleyen Kartal'ı tahterevallide gösteren paylaşımına çok konuşulacak bir yanıt verdi.

YAVRU ASLAN VE DÜDÜKLÜ CEVAP

Sarı kırmızılı takımın maçın hemen ardından yaptığı tahterevalli göndermesine Beşiktaş, ortasında hakem düdüğü yer alan tahterevallide sallanan yavru aslan videosu ile yanıt verdi. Siyah-beyazlılar, paylaşımı "Düdüklerin Efendisi!" notuyla yaptı. Videonun arka planında yer alan Tofaş-Doğan marka araç ise en çok dikkat çeken detay olarak göze çarptı.

İşte o paylaşım;

GALATASARAY NE PAYLAŞMIŞTI?

Galatasaray, derbi zaferin ardından Beşiktaş'ı simgeleyen Kartal'ı tahterevallide gösteren bir paylaşım yapmıştı. Söz konusu paylaşımda "İnletelim tüm Türkiye'yi Cimbombom diye!" ifadeleri yer almıştı.