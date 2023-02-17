Beşiktaş'tan ayrılan Josef'ten itiraf: Fenerbahçeliler'den özür diliyorum

Siyah-Beyazlılar'dan Çin'e transfer olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla Türkiye'ye veda etti. Josef, ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle başladığı açıklamasında Türkiye günleriyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Beşiktaş ile sözleşmesini feshedip Çin ekibi Beijing Guoan ile 2 yıllık mukavele imzalayan Josef de Souza, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında taraftarlara veda etti. Josef, çarpıcı itiraflarda ve açıklamalarad bulundu.

Josef de Souza'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"KIZ ÇOCUĞU EVLAT EDİNEMEYECEĞİM"

"Her zaman bir kız çocuk evlat edinmek istemişimdir. Evlat edinme durumunu gerçekleştirebilmem için Türkiye'de devam etmem gerekiyordu. Ayrılacağım için bunu yapamıyorum. Deprem bölgesindeki çocuklara her zaman yardımcı olacağım. 6 ay, 1 sene sonra insanlar bu durumu unutacak ve desteğe ihtiyaçları olacak. Onların başları dik yürüyecekleri bir hayatları olması için elimden geleni yapacağım."

"BENİ BEŞİKTAŞ SEVDİ"

" Beşiktaş'ı her zaman büyük şükranla hatırlayacağım. Bana neredeyse kimsenin inanmadığı bir dönemde, Türkiye'ye dönüşün kapılarını açtı. Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi. Ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim."

"ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN SONRA DÜŞMEDİM"

"Ankaragücü maçından sonra mental olarak düştüğüm fikirlerini aklınızdan çıkarın. Performansımın düşmesinin sebebi diz ameliyatı geçirmiş olmam. Toparlaması çok zor bir sakatlık geçirdim. Ankaragücü maçından sonra insanlar konuşmaya başladı."

"AZİZ YILDIRIM VE VİTOR PEREİRA'YA TEŞEKKÜRLER"

" Fenerbahçe, bana Türkiye'nin kapılarını ilk açan kulüp oldu. Eğer ben Beşiktaşlıların çok sevdiği Souza olduysam bu Fenerbahçe sayesinde. Aziz Yıldırım'a, Vitor Pereira'ya ve Fenerbahçe taraftarlarına geçirdiğimiz üç yıl için teşekkür ediyorum."

"BEN KARAKTERSİZ DEĞİLİM"

"Fenerbahçe'ye karşı attığım golden sonra birçok insan beni karaktersiz olarak tanımladı. Bir futbolcu hırsla attığı golü kutluyor diye karaktersiz değildir. Ben tam olarak karakterimden dolayı, o golü öyle kutladım. Defansif bir oyuncuyum, zaten 6 ayda bir gol atıyorum."

"MAAŞIMI ÖDEYEN KULÜMÜ ONURLANDIRDIM"

"Ben Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyorum. Bana inanan ve benim maaşımın ödeyen bir kulüp var ve ben gol atarak o kulübü onurlandırdığımı düşünüyorum."

"BENDEN NEFRET ETMEYİN"

"Gol sevincimden dolayı bana hala kırgın olan Fenerbahçe taraftarlarına kusura bakmayın demekten başka bir çarem yok. Fenerbahçe taraftarları, Souza'dan nefret etmenizi, kin duymanızı istemiyorum. Hala bana kızgınsanız kalpten bir şekilde sizden özür diliyorum."

"ALİ KOÇ'TAN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Sayın Ali Koç'tan da özür dilemek istiyorum. O dönemden sonra benimle konuşmadı. Denk geldiğimizde selam vermedi. Türkiye'den kimseyle dargın olarak ayrılmak istemiyorum. Kendisinden de özür diliyorum."

"BİR GÜN TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM"

"Menajer olarak mı, sportif direktör olarak mı, hoca olarak mı bilmiyorum ama ilerde Türkiye'ye dönme planım var. Souza buradan ayrılıyor, burayı unutacak diye düşünmeyin. Hiçbir şekilde iyi olmaktan, iyiyi yapmaktan vazgeçmeyin. Çünkü Tanrı iyilerin her zaman yanındadır. Pazar günü Brezilya'ya gidiyorum. Mutlaka tekrar bu ülkeye döneceğim."