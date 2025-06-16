Beşiktaş'tan 200 Milyon Euro'luk Gayrimenkul Projesi

Beşiktaş'tan 200 Milyon Euro'luk Gayrimenkul Projesi
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün finansal bağımsızlığını sağlamak amacıyla 200 milyon Euro'luk gelir bekledikleri büyük bir gayrimenkul projesini duyurdu. Proje kapsamında, Dikilitaş Mahallesi'nde inşa edilecek olan alan için Emlak Konut ile işbirliği yapılacak.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 200 milyon Euro'ya yakın gelir bekledikleri projeyi duyurdu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaşımızı finansal bağımsızlığına kavuşturacak projelere birlikte imza atıyoruz. Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 metrekare yüzölçümüne sahip arazimizin yanında, kulübümüze tahsisli yaklaşık 5 bin metrekarelik arazinin daha tapusunu alarak projeye ekliyoruz. 20 bin metrekarelik bu alan üzerinde, Emlak Konut ile birlikte büyük bir gayrimenkul projesi inşa ediyoruz. Beşiktaşımıza 200 milyon Euro'ya yakın gelir getireceğini öngördüğümüz bu proje, tarihimizin en büyük gelir getiren projesi olarak yerini alacak. Bu projenin diğer paydaşı Emlak Konut gibi alanının en güvenilir kurumu olacak. Ayrıca özellikle Ziraat Bankası'nın da bu projenin içerisinde yer almasını planlıyoruz.

Dikilitaş projesi, devletimizin garantisiyle yapılacak. Buradan gelecek gelirle Bankalar Konsorsiyumu'na olan borçlarımızı ödemeyi ve günde yaklaşık 125.000 Euro'yu bulan faiz yükümüzden bir an önce kurtulmayı hedefliyoruz. Yılda 50 milyon Euro'ya yakın devasa bir meblağı faiz gideri ödeyerek adeta çöpe atmaktansa, böyle bir bütçeyi şampiyon Beşiktaş kadrolarını inşa etmek için kullanmayı arzu ediyoruz. Dikilitaş'taki arazimizin imar hakkının alınarak Beşiktaşımızın ekonomisine kazandırılıyor olması, yapılan kasıtlı algıların aksine Beşiktaşımız için tarihi bir fırsattır, mali bağımsızlığımız için dönüm noktasıdır. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve Beşiktaşımız için en doğru kararı birlikte vermek üzere tüm genel kurul üyelerimizi 22 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz Genel Kurulumuza davet ediyor, bağımsız Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. Aslolan Beşiktaş'tır!" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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