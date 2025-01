- Beşiktaş'ta, Ole Gunnar Solskjaer dönemi başladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer:

" Beşiktaş, zaferleri hak eden bir takım"

"Bizler taraftarın neler istediğini biliyoruz"

"Kazanmak için buradayım"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı :

"Hocamızın özlediğimiz Beşiktaş'ı en kısa zamanda bizlere izlettireceğine inancımız tamdır"

" Beşiktaş'ta artık belirsizlikler devri ve çok başlılık bitmiştir"

İSTANBUL - Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için imza töreni gerçekleştirdi. Ole Gunnar Solskjaer, kazanmak için burada olduğunu belirterek, " Beşiktaş, zaferleri hak eden bir takım" dedi.

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile sözleşme imzaladı. Tüpraş Stadyumu'nda bulunan Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bugün burada önemli bir başlangıç yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde başarılar kazanmış ve şampiyonluklar yasamış bir ismi Beşiktaşımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere ilk günden itibaren yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız olduğunu vurguluyoruz. Maalesef yıllardır içinde bulunduğumuz kötü tablonun düzelmesinin kolay olmayacağını ve zaman gerektirdiğini söylüyoruz. Hayallerle geçen günlerin bize ne kadar pahalıya mal olduğunu hepimiz yaşayarak gördük. Biliyorum ki Beşiktaş taraftarı kaotik ve mutsuz gecen 2-3 yıldan sonra sabır ya da süre kelimelerini duymak istemiyor ama bazı aşamaları geçirmemiz gerekiyor. Hem saha içindeki mevcut durum hem de mali koşullarımız bunu gerektiriyor. Kalıcı çözümler için aşama aşama ilerleyeceğiz. Her aşamanın kazanımlarını üst üste koyarak yükseleceğiz. Unutmayın ki bu süreci yaşayacak olmamız Beşiktaş'ın büyüklüğünden hiç ama hiçbir şey kaybettirmez" diye konuştu.

Serdar Adalı: "Önümüzdeki senenin kazanan takımını oluşturacağız"

Küçük ve emin adımlarla siyah-beyazlı camiayı başarıya taşıyacaklarını dile getiren Adalı, "Genel kurul öncesi konuşmalarımızda camiamızdan yapılanma için 1.5 yıllık bir süre istemiştik. İşte bu ilk aşamanın ilk adımını bugün atıyoruz. Bu koşullara ve ihtiyaçlara en uygun teknik direktörü göreve getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik. Birçok önemli teknik adamla görüştük ve hocamızda karar kıldık. Biz de bu 1.5 yıllık dönemi hem yeniden yapılanmaya uygun özellikler taşıyan, hem de büyük takım oyununu ve baskısını yaşamış hocamıza teslim ediyoruz. Gerek yapılanma gerekse de transfer politikası konularında önemli ölçüde hemfikiriz. Kendisi son görev yerinden ayrılırken 'Heyecan duyacağım bir proje olduğu zaman sahalara döneceğim' demişti. İşte şimdi en az bizim kadar bu meydan okumaya hazır durumdadır. Hem genç ve potansiyelli oyuncu portföyü, hem de yıldız oyuncularla çalışmış olmasının verdiği tecrübeyle bizlerle birlikte olacak. O gün de dediğimiz gibi bu 1.5 yıl kesinlikle hedef küçültmek için söylenmedi. Yapılanırken aynı zamanda yarışacak ve kazanacak bir Beşiktaş hedefliyoruz. Beşiktaş adının olduğu her yerde kazanmak için oynar. Her zaman kupaları hedefler. Biz de bir yandan yapılanma sürecini ilerletirken, bir yandan da önümüzdeki senenin kazanan takımını oluşturacağız. Bu nedenle kendisinin yardımcılıklarını da çok deneyimli ve başarılı isimler yapacaklar. Bu isimler de takımımıza önemli katkılar sağlayacaklar. Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimiz birbirine tam tamına uyuyor. Hocamız hem takımın mevcut durumu, hem de yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi. Ancak şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak isterim. Mevcut kadro yapısını ne ben kurdum, ne de hocamız kurdu. Buna rağmen bu kadroyu en kısa zamanda ayağa kaldıracağız. En önemlisi de sahada nasıl bir takım görmek istediğimizi tek tek anlattık. Beşiktaş taraftarının, hücum futbol oynayan ve mücadeleyi asla bırakmayan bir takımı sahada gördükleri zaman, nasıl bağrına bastığını anlattık. Hocamızın özlediğimiz Beşiktaş'ı en kısa zamanda bizlere izlettireceğine inancımız tamdır. Beşiktaş'ta artık belirsizlikler devri ve çok başlılık bitmiştir. Biz bu durumun oyuncularımız üzerinde de önemli bir etki yapacağına ve onların da artık kendilerini hızla toparlayacaklarına inanıyoruz. Onların potansiyellerini biliyor ve onlara güveniyoruz" şeklinde konuştu.

"En büyük gücü taraftarımızdan ve camiamızdan alacağız"

Yönetim olarak başarıya ulaşmak için zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Başkan Adalı, "Yönetimiyle, hocasıyla, teknik ekibi ve futbol yapılanmasıyla Beşiktaş takımı artık yeni dönemin güçlü adımlarını atmaya başlamıştır. Her hamle yönetim ve profesyonellerin ortak aklıyla hayata geçecektir. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Hocamız ve ekibi saha içinde işlerini iyi yaparken biz de onların en büyük yardımcıları olacağız. En büyük gücü ise taraftarımızdan ve camiamızdan alacağız. Buradan bir kez daha camiamızın her ferdini birlik ve beraberlik içinde olmaya davet ediyorum. Herkesi, umutlarını tazelemeye ve bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyorum. İç çekişmeleri bırakıp, dışarıdaki rekabete odaklamaya çağırıyorum. Taraftarlarımızı saha içinde ve dışında takımımızı son ana kadar desteklemeye davet ediyorum. Tabii ki sahada zorlandığımız zamanlar olacak. Oyuncularımız hata yapabilecekler ama Beşiktaş'ın en büyük gücünün taraftarı olduğunu asla unutmayalım ve her durumda da takımımıza destek olalım. Hocamız ve teknik ekibinin Beşiktaş'ımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ole Gunnar Solskjaer: "Beşiktaş, zaferleri hak eden bir takım"

Çok çalışarak taraftarların sahada görmek istediği takıma kavuşacaklarını belirten Ole Gunnar Solskjaer ise, "Başkanımızla harika görüşmeler gerçekleştirdik. Başkan ve yöneticiler kalbime dokundu. Kalben birleştik. Biz burada yeni bir temel oluşturacağız. Benim de istediğim bir şeydi. Futboldan bir süredir uzaktım ama UEFA'da çalıştım. Beşiktaş'ı ve futbolu takip ettim. Bizler taraftarın neler istediğini biliyoruz. Bunu başarabilmek için de her gün en iyi şekilde çalışacağız. Yanlış anlamayın ama ben kazanmak ve galibiyetler için buradayım. Takımda kazanma kültürü olan oyuncular var. Beşiktaş, zaferleri hak eden bir takım. Kazanmak için buradayım. Ama başkanımızın da dediği gibi doğru adımlar atacağız. Sabırlı olacağız, sonrasında başarı gelecektir. Şu ana kadar herkes beni harika karşıladı. Biz de ekibimle birlikte çok fazla analizde bulunduk. Notlarımızı aldık artık bugünden itibaren işe başlıyoruz. Bundan keyif alacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'a plaket, köstekli saat ve üzerinde isminin yazılı olduğu 20 numaralı Beşiktaş forması takdim etti.

Tören, imzaların atılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.