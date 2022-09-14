Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarınaa devam etti. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarınaa devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Aktivasyonla başlayan idmanda siyah-beyazlı ekip, pas çalışmaları sonrasında ayak tenisiyle günü tamamladı Siyah-beyazlı ekip, çalışmalarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul İstanbulspor Beşiktaş Eylül Spor Haberler

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