Beşiktaş, Hradec Kralove rövanşına hazırlanıyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında 13 Ağustos'ta İstanbul'da Hradec Kralove ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı. İki günlük iznin ardından tesislerde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü; ısınma, pas ve taktik çalışmalar yapıldı. Yarın sabah idmanla devam edilecek.
UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralove takımıyla 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da karşılaşacak Beşiktaş iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşuları sonrası 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, tam sahada taktik idman yaparak antrenmanı tamamladı.
Beşiktaş, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA